В Женеве очередь за бесплатной едой растянулась на полтора километра (ВИДЕО)

В столице Швейцарии городе Женеве — одном из самых дорогих городов мира — более тысячи человек выстроились в очередь за бесплатной едой, сообщает Euronews.

Как отмечает издание, кризис, вызванный пандемией коронавируса, пролил свет на ситуацию, в которую попали те, кого обычно не замечают в городе частных банков и роскошных магазинов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Пакеты с продуктами питания уже в шестой раз подготовила благотворительная ассоциация "Караван солидарности".

"Теневой сектор экономики существует давно. Люди, которые обычно работают в сфере обслуживания и домашнего хозяйства, из-за кризиса лишились источников дохода, потому что получали оплату за выполненную работу, но карантин привел к тому, что теперь работать им негде, а это значит, что они не получают деньги", — рассказала директор ассоциации Сильвана Мастроматтео.

Очередь растянулась на полтора километра, так как согласно требования социального дистанцирования собравшиеся стояли друг от друга на расстоянии в два метра.

В ассоциации говорят, что с каждым разом за едой приходят все больше людей.

Численность населения Швейцарии превышает 8,5 млн человек. В 2018 году 660 тысяч из них жили в условиях бедности.

Напомним, в начале апреля Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию глобальной солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, инициаторами которой выступили Гана, Индонезия, Лихтенштейн, Норвегия, Сингапур и Швейцария, а соавторами — 188 государств, в том числе Украина.