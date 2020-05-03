Бельгия возглавила антирейтинг стран с самой высокой летальностью от COVID-19 — СМИ

Редакция NEWSru.co.il опубликовала список стран, где число официально зарегистрированных зараженных коронавирусной болезнью COVID-19 более 10 тысяч человек (на данный момент таких стран 37).

Как отмечает издание, список приведен по мере убывания процента летальности среди заболевших. В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последние три дня.

В списке приведены официальные данные на 3 мая 2020 года. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.

На момент составления рейтинга, в мире выявлено 3 млн 467 тысяч 143 заболевших COVID-19, 244 тысячи 383 из них умерли. Средняя летальность от этой болезни в мире 7%.

Бельгия — 49 517 заболевших, 7 765 умерших (+434 умерших за четыре последних дня), летальность 15,7%;

Великобритания — 183 909, 28 221 (+6459), 15,3% (был изменен метод учета умерших от коронавируса);

Франция — 168 396, 24 760 (+1100), 14,7%;

Италия — 209 328, 28 710 (+1351), летальность 13,7%;

Нидерланды — 40 236, 4 987 (+421), 12,4%;

Швеция — 22 082, 2 669 (+314), 12,1%;

Испания — 245 567, 25 100 (+1278), 10,2%;

Мексика — 22 088, 2 061 (+492), 9,3%;

Индонезия — 10 843, 831 (+104), 7,7%;

Бразилия — 97 100, 6 761 (+1678), 7,0%;

Иран — 96 448, 6 156 (+279), 6,4%;

Канада — 57 925, 3 684 (+701), 6,4%;

Ирландия — 21 176, 1 286 (+227), 6,1%;

Румыния — 12 732, 771 (+98), 6,1%;

США — 1 138 499, 66 751 (+8106), 5,9%;

Швейцария — 29 817, 1 762 (+63), 5,9%;

Китай — 82 877, 4 633 (+0), 5,6%;

Эквадор — 27 464, 1 371 (+500), 5,0%;

Польша — 13 375, 664 (+68), 5,0%;

Германия — 164 967, 6 812 (+498), 4,1%;

Португалия — 25 351, 1 023 (+75), 4,0%;

Австрия — 15 561, 596 (+27), 3,8%;

Индия — 39 699, 1 323 (+315), 3,3%;

Япония — 14 571, 474 (+77), 3,3%;

Перу — 42 534, 1 200 (+346), 2,8%;

Турция — 124 375, 3 336 (+344), 2,7%;

Украина — 11 411, 279 (+30), 2,4%

Пакистан — 19 103, 440 (+128), 2,3%;

Южная Корея — 10 793, 250 (+4), 2,3%

Израиль — 16 185, 229 (+19), 1,4%;

Чили — 18 435, 247 (+40), 1,3%

Россия — 124 054, 1 222 (+355), 1,0%;

Объединенные Арабские Эмираты — 13 599, 119 (+30), 0,9%;

Саудовская Аравия — 25 459, 176 (+24), 0,7%;

Беларусь — 15 828, 97 (+18), 0,6%;

Сингапур — 17 548, 17 (+3), 0,1%;

Катар — 14 872, 12 (+2), 0,1%.

NEWSru.co.il приведит также список 30 стран с самым высоким числом умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны (смертность):

Бельгия — 674;

Испания — 525;

Италия — 467;

Великобритания — 414;

Франция — 367;

Нидерланды — 284;

Ирландия — 261;

Швеция — 261;

Швейцария — 206;

США — 199;

Португалия — 98;

Канада — 95;

Германия — 81;

Дания — 79;

Иран — 74;

Австрия — 67;

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Эквадор — 62;

Панама — 46;

Словения — 45;

Турция — 40;

Норвегия — 40;

Финляндия — 40;

Эстония — 39;

Северная Македония — 39;

Румыния — 38;

Перу — 35;

Молдова — 34;

Венгрия — 34;

Бразилия — 31;

Доминиканская республика — 29.

Напомним, по состоянию на 9:00 2 мая, в Украине зарегистрировано 11 тысяч 411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1 тысяча 498 пациентов выздоровели.