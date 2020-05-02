  • Главная
  • Политика и экономика
  • В мире
В мире 20 минут назад

Китай успешно восстанавливает туризм (ВИДЕО)

Туристы могут пока посетить около 70% от общего числа достопримечательностей на территории КНР

Китай успешно восстанавливает туризм (ВИДЕО) Китай успешно восстанавливает туризм (ВИДЕО)
Фото: Offshoreview.eu

В Китае успешно восстанавливается туризм. Как сообщает Euronews, 1 мая поток отдыхающих на внутреннем рынке превысил 23 млн человек, за сутки они потратили более $1,3 млрд.

По информации телеканала, туристы получили возможность посетить порядка 70% от общего числа достопримечательностей на территории КНР.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Поток автотранспорта составляет 40-50 машин в минуту, в час пик он вырос в два-три раза", — рассказал сотрудник дорожной полиции".

Праздничный период продлится в Китае до 5 мая. Жители Пекина поспешили покинуть город. В самолетах тоже нет свободных мест.

По требованию властей, население по-прежнему соблюдает повышенные меры предосторожности: необходимо носить защитные маски, сохраняются особые правила, регламентирующие поведение в общественных местах.

Читайте также:
Какие travel-события изменили туристический рынок и привычки путешественников

Министерство культуры и туризма Китая сообщило, что за сутки не было замечено больших скоплений людей, все открытые для туристов объекты работали в соответствии с установленным распорядком и с соблюдением норм безопасности.

Туристические объекты пока имеют право принимать не более 30% от официально заявленного ежедневного максимального количества посетителей.

Напомним, в Китае, чтобы спасти туризм, со стороны государства уже с 1 января 2020 года было принято решение обнулить НДС для туристических компаний.

Со стороны бизнеса, а именно большие туристические компании обнулили зарплаты топ-менеджменту в пользу зарплат сотрудников или в фонд борьбы с коронавирусом.

Также благодаря запуску специальных предложений со скидками до 60% туристические компании увеличили спрос на услуги и тревел-продукты. 

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Alibaba начнет выявлять музыкальный плагиат с помощью блокчейн-технологий
Alibaba начнет выявлять музыкальный плагиат с помощью блокчейн-технологий
Ученые NASA разработали принципиально новый аппарат ИВЛ для борьбы с COVID-19 (ВИДЕО)
Ученые NASA разработали принципиально новый аппарат ИВЛ для борьбы с COVID-19 (ВИДЕО)
В Белом Доме хотят ввести санкции против КНР из-за коронавируса — СМИ
В Белом Доме хотят ввести санкции против КНР из-за коронавируса — СМИ
Загрузка...
Новое видео
Анна Мачух: о "Золотой дзиге" в онлайн и новых реалиях киноиндустрии

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Киевский отель "Днипро" пустят "с молотка"

  3. Немцы превратили внедорожник Range Rover в лимузин для олигархов (ФОТО)

  4. В Киеве запускают кредитную программу для малого и среднего бизнеса в условиях карантина

  5. Интернет-мошенники "развели" тысячу украинцев на 3,5 млн грн (ВИДЕО)

Загрузка...