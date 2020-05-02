Китай успешно восстанавливает туризм (ВИДЕО)

В Китае успешно восстанавливается туризм. Как сообщает Euronews, 1 мая поток отдыхающих на внутреннем рынке превысил 23 млн человек, за сутки они потратили более $1,3 млрд.

По информации телеканала, туристы получили возможность посетить порядка 70% от общего числа достопримечательностей на территории КНР.

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"Поток автотранспорта составляет 40-50 машин в минуту, в час пик он вырос в два-три раза", — рассказал сотрудник дорожной полиции".

Праздничный период продлится в Китае до 5 мая. Жители Пекина поспешили покинуть город. В самолетах тоже нет свободных мест.

По требованию властей, население по-прежнему соблюдает повышенные меры предосторожности: необходимо носить защитные маски, сохраняются особые правила, регламентирующие поведение в общественных местах.

Министерство культуры и туризма Китая сообщило, что за сутки не было замечено больших скоплений людей, все открытые для туристов объекты работали в соответствии с установленным распорядком и с соблюдением норм безопасности.

Туристические объекты пока имеют право принимать не более 30% от официально заявленного ежедневного максимального количества посетителей.

Напомним, в Китае, чтобы спасти туризм, со стороны государства уже с 1 января 2020 года было принято решение обнулить НДС для туристических компаний.

Со стороны бизнеса, а именно большие туристические компании обнулили зарплаты топ-менеджменту в пользу зарплат сотрудников или в фонд борьбы с коронавирусом.

Также благодаря запуску специальных предложений со скидками до 60% туристические компании увеличили спрос на услуги и тревел-продукты.