В Киеве уже почти 1,5 тысячи зараженных COVID-19 — Кличко

За прошедшие сутки в Киеве подтвержден 41 новый случай заболевания COVID-19, в том числе 5 — у медиков.

Об этом сегодня, 2 мая, в своем видеообращении сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилась еще на 41 человек. 5 из них — медики. На сегодня в столице уже 1494 подтвержденных случая заболевания COVID-19", — отметил мэр.

По словам Кличко, заболели 22 женщины в возрасте от 29 до 83 лет, а также 19 мужчин возрасте от 21 до 84 лет.

"Один из них — из Киево-Печерской Лавры и один — священник из Храма преподобного Феодора Освященного, на улице Овруцкой", — рассказал городской голова.

По состоянию на 9:00 2 мая, в Украине зарегистрировано 11 тысяч 411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1 тысяча 498 пациентов выздоровели.

Ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что прогнозам в Украине должно было быть 180 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией, однако стремительного распространения не произошло и Украина перешла в фазу "тихого плато".

Напомним, в середине апрели Виталий Кличко заявил, что власти Киева разрабатывают программу постепенного выхода из режима строгих карантинных ограничений.