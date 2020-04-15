Кличко допускает ослабление карантинных ограничений в Киеве после Пасхи

Власти Киева разрабатывают программу постепенного выхода из режима строгих карантинных ограничений.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, их ослабление возможно уже после Пасхи, если эпидемическая ситуация в городе станет более благоприятной, сообщает пресс-служба КГГА.

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"Воплощение этого плана напрямую зависит от того, каким будет количество больных после Пасхи. Наша главная задача — не допустить вспышки заболевания. И мы делаем все возможное, чтобы остановить распространение вируса", — заверил городской председатель.

По словам Кличко, власти столицы будут рассматривать вопрос об ослаблении ограничительных мер, если количество больных через неделю после Пасхальных праздников будет снижаться, если же количество инфицированных будет расти — ограничения могут усилить.

Также мэр Киева прокомментировал информацию, распространенную рядом СМИ, что пик заболеваемости в столице ожидают 24 апреля.

"Я общался со многими эпидемиологами, в том числе и с директором известного в мире института имени Роберта Коха. И я просил просчитать, когда Украина и, в частности, Киев может достичь пика заболеваемости. Так вот, он сказал, что у него нет ответа на этот вопрос. И подчеркнул, что главное, по его мнению, мы сможем пройти так называемый пик распространения болезни без коллапса медицинской системы, если будем придерживаться введенных правил", — рассказал Кличко.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 среды, 15 апреля, в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая коронавируса.