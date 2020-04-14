Пик заболеваемости COVID-19 может быть после Пасхи — главврач киевской больницы

За последнюю неделю в Киеве наблюдается увеличение количества госпитализированных больных коронавирусом COVID-19, а его пик ожидается после Пасхи.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила главный врач Александровской клинической больницы Киева Людмила Антоненко.

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"В течение последней недели наблюдается тенденция увеличения количества госпитализированных больных в инфекционные отделения от 10 до 17 в сутки. Все средней и тяжелой степени тяжести. Не исключаем, что в ближайшее время мы можем иметь пик заболевания, особенно после Пасхальных праздников, учитывая большое количество инфицированных священников и, вероятно, прихожан", — написала она.

По словам Антоненко, по состоянию на 13 апреля в больнице находилось 74 пациента, из них — 49 с подтвержденным коронавирусом, 19 — с подозрением, 61 — с пневмонией, 3 — в реанимации, 1 — на ИВЛ.

Главврач отметила, что в больнице от коронавируса умерли двое мужчин — 48 и 74 лет.

"Оба поступили в крайне тяжелом состоянии, с двусторонней полисегментарной тотальной пневмонией, сразу были доставлены в отделение реанимации и подключены к ИВЛ. Пациент 48 лет был подключен к аппарату ЭКМО. Врачи пытались вернуть его к жизни больше двух недель. За пациента 74 лет мы боролись в течение недели. Он имел серьезные сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы", — сообщила Антоненко.

Она добавила, что врачи не исключают, что пик заболеваемости будет после Пасхи, учитывая большое количество инфицированных священников и, вероятно, прихожан.

Напомним, по состоянию на 9:00 13 апреля в Украине зарегистрировано 3 тысячи 102 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили о начале испытаний вакцины от коронавируса SARS-Cov-2.

Также сообщалось, что китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса, речь идет о переливании зараженным плазмы крови от идущих на поправку доноров.