Общество 50 минут назад

Кличко предложил психологическую помощь тем, кто страдает на карантине

Почти круглосуточно 20 специалистов-психологов общаются с киевлянами

Кличко предложил психологическую помощь тем, кто страдает на карантине Кличко предложил психологическую помощь тем, кто страдает на карантине
Виталий Кличко. Фото: slovoidilo.ua

Киевский Мониторинговый центр по противодействию COVID-19 запустил виртуальную платформу эмоциональной поддержки киевлян.

Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

Кратко и по делу в Telegram

Указано, что это бесплатный ресурс для киевлян, в первую очередь, для тех, кому нужна эмоционально-психологическая помощь.

"Профессиональные консультации оказывают специалисты — тренеры по эмоциональному интеллекту образовательного хаба города Киева", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на сайте жители столицы могут получить персональную консультацию, не выходя из дома: 20 специалистов почти круглосуточно общаются с киевлянами.

Ранее Виталий Кличко во время своего очередного онлайн-брифинга жестко отругал киевлян, которые продолжают собираться компаниями на отдых, игнорируя требования о самоизоляции.

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Напомним, что в конце марта правительство продлило карантин из-за коронавирусной инфекции на 30 дней — до 24 апреля, а также ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны. Премьер тогда поблагодарил украинцев, которые придерживаются карантинного режима, отметив, что карантинный режим будет продлен еще на 30 дней до 24 апреля.

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