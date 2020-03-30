Общество 60 минут назад

Кличко осудил "шатания и тусовки" киевлян во время карантина: "Подумайте головой!"

Мэр Киева отругал жителей столицы, которые выходят компаниями на шашлыки и отдыхают на природе во время карантина

Кличко осудил "шатания и тусовки" киевлян во время карантина: "Подумайте головой!" Кличко осудил "шатания и тусовки" киевлян во время карантина: "Подумайте головой!"
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Киевский городской голова Виталий Кличко во время своего очередного онлайн-брифинга жестко отругал киевлян, которые продолжают собираться компаниями на отдых, игнорируя требования о самоизоляции.

"Кто-то думает, что угроза касается кого-угодно, но только не его. Так думать, мягко говоря, не разумно. Есть сознательные киевляне, а есть те, до кого, к сожалению, еще не дошло. Подумайте головой! Когда вас призывают ограничить контакты, остаться дома для вашей безопасности, вы компаниями вываливаетесь на пикники, вы устраиваете аншлаги на детских площадках, вы отказываетесь от обсервации, возвратившись самолетами из условно закрытого воздушного пространства, вы смеетесь и не верите, и почему-то думаете, что пронесет", — заявил Кличко. 

По его словам, в случае масштабного распространения коронавируса ни одна система здравоохранения не справится с тысячами больных в больницах. В качестве примера Кличко привел Италию, где врачи решают, кого спасать, а кого нет.

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"Посмотрите и на другие страны, где гробы вывозят сотнями и сжигают без прощаний и церемоний. Я говорю без преувеличений: если продолжатся эти шатания и тусовки, эти поездки толпами на "природу" — нас ждет большая катастрофа! По вине легкомысленных людей, которые не придерживаются ограничений. Которые пренебрегают своей безопасностью и безопасностью людей, которые рядом", — сказал мэр Киева. 

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Как известно, с 12 марта в Киеве действуют карантинные ограничения в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. С 25 марта в аптеках и продуктовых магазинах в Киеве должно находиться не более одного человека на 10 квадратных метров. С 21 марта был введен запрет на пользование детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях.

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Напомним также, что в столице РФ с 30 марта ввели жесткий карантин с запретом выходить из дому

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