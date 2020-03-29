В Москве ввели жесткую самоизоляцию: жителям запретили выходить их дома

Мэрия Москвы приняла дополнительные меры борьбы с распространением коронавируса в столице, сообщает, forbes.ru.

Жителям Москвы запрещено выходить из дома.

С понедельника домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста. Выходить можно будет только в следующих случаях: при необходимости экстренной медицинской помощи и иной прямой угрозы жизни и здоровью; тем, что обязан ходить на работу; в ближайший магазин или аптеку; чтобы погулять с собакой — только на расстоянии не более 100 м от дома; чтобы вынести бытовой мусор.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В ближайшее время выходить на улицу можно будет только по спецпропускам.

Всего в РФ за последние сутки зафиксировано 270 случаев заражения коронавирусом, 197 из которых пришлись на Москву. Общее число заболевших в РФ составляет 1534, восемь человек скончались, 64 — выздоровели. До 5 апреля в РФ объявлена нерабочая неделя.

С субботы Россия ввела ограничения на социальные контакты между людьми, неделя до 6 апреля объявлена нерабочей.

В Москве закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек, не работают развлекательные заведения, парки, школы и университеты. Правительство России рекомендует ввести аналогичные меры в других регионах страны, и местные власти уже начали издавать соответствующие распоряжения. С 30 марта Россия закроет границы.

Изначально Москва планировала ввести городской карантин постепенно — до конца марта, вводя веерные ограничения. Но сегодня мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ситуация с распространением вируса "перешла в новую стадию" - в городе зафиксировано уже больше 1000 случаев заражения коронавирусом.

Сейчас в городе закрыты все магазины (более 40 тысяч), кроме продуктовых и аптек, не работают предприятий общественного питания (14,9 тысяч) развлекательные заведения, парки, школы и университеты. При этом общественный транспорт, в том числе метро, оставили работать. Несмотря на призывы городских властей оставаться дома в субботу в городских парках побывало 52 тыс. человек.

Почти 40% заразившихся коронавирусом пациентов в Москве, находящихся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), оказались моложе 40 лет. Доля больных на ИВЛ в возрасте до 60 лет составляет 64%.

Читайте также: В Киев из Москвы спецпоездом возвратились около 700 украинцев (ФОТО, ВИДЕО)

Сообщается, что В Украине на 29 марта зафиксировано 418 случаев COVID-19, з которых — 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). За сутки было зафиксировано 109 новых случаев.

В Киеве диагностировано 82 случаев коронавируса, из них 8 обнаружены за последние сутки. За несоблюдение карантина киевлянам грозит штраф от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен, в том числе за отдых с "шашлыками".

Напомним, что в мире число заболевших от коронавируса перешагнуло за отметку в 700 тысяч. Число выздоровевших превысило 150 тысяч.