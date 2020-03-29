В Киев из Москвы спецпоездом возвратились около 700 украинцев (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 29 марта, пограничники вместе с медиками встретили поезд Киев — Москва — Киев, который несколько дней назад отправился в Россию, чтобы забрать у Украины наших соотечественников. Тогда им на выезд из Украины выбыли граждане, которые имели право уехать в Россию.

Как сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), поезд прибыл в столичный вокзала около 08:00. Для его оформления пограничники с сотрудниками Нацполиции перекрыли периметр территории с ограниченным режимом доступа.

Сотрудники Госпогранслужбы совместно с сотрудниками санитарно-карантинного пункта поднялись в вагоны для проведения всех необходимых мероприятий, направленных на недопущение распространения острой респираторной болезни COVID-19.

В частности, абсолютно всем пассажирам осуществили температурный скрининг и у каждого интересовались состоянием их здоровья. Кроме того, граждане получили памятки и заполнили соглашения о самоизоляции.

На время оформления на вокзале также дежурили кареты "Скорой помощи".

Пограничные наряды находились в средствах индивидуальной защиты, а пограничники, осуществлявшие проверку документов, дополнительно в защитных костюмах. Всего этим рейсом в Украину вернулись почти 700 пассажиров, преимущественно наших граждан.

Поезд был организован МИД, Мининфраструктуры и МПС, чтобы доставить наших граждан из-за границы.

Ранее сообщалось, что 28 марта в Москву из Киева приедет специальный поезд для вывоза украинцев из России в условиях отмены железнодорожного сообщения из-за коронавируса.