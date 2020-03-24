Украина собирается эвакуировать своих граждан из РФ на спецпоезде

28 марта в Москву из Киева приедет специальный поезд для вывоза украинцев из России в условиях отмены железнодорожного сообщения из-за коронавируса.

Об этом сообщил один из организаторов эвакуации, передает УНИАН.

"28 марта, в субботу, из Киева прибудет в Москву специальный состав "Укрзализныци" для вывоза украинцев из России. В российскую столицу будут доставлены граждане РФ, пожелавшие вернуться на Родину", — рассказал он.

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Предполагается, что состав прибудет по графику поезда № 5/6 утром в Москву, а вечером отправится в обратном направлении.

Состав будет состоять из 20 вагонов и сможет вывезти домой около 500 человек.

Напомним, по состоянию на 10:00 24 марта в Украине зафиксировано 84 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.

Ранее в компании SkyUp Airlines объявили о начале продажи авиабилетов по льготной цене на нерегулярные рейсы из ряда городов Европы, чтобы вернуть оттуда "застрявших" из-за коронавируса украинцев.

В то же время пресс-служба авиакомпании МАУ обнародовала сообщение о льготных рейсах, которые планирует осуществлять компания для эвакуации украинцев из других стран.