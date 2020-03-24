В Украине зафиксировано уже 84 случая заражения COVID-19

По состоянию на 10:00 24 марта в Украине зафиксировано 84 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.

Об этом со ссылкой на данные Центра общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По информации Минздрава, из общего количества зарегистрировано три летальных случая, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев.

Сейчас коронавирусная инфекция обнаружена в следующих регионах:

Днепропетровская область — 2 случая;

Донецкая область — 1 случай;

Житомирская область — 2 (1 летальный) случай;

Ивано-Франковская область — 5 случаев (1 летальный);

город Киев — 29 случаев;

Киевская область — 15 случаев, из них 10 за последние сутки;

Львовская область — 2 случая;

Тернопольская область — 2 случая, из которых 1 за последние сутки;

Черновицкая область — 25 случаев (1 летальный)

Черкасская область — 1 случай.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Всего с начала 2020 года в Центр поступило 756 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

На сегодняшний день в мире насчитывается 355 тысяч 600 человек, инфицированных коронавирусом Covid-19.

По состоянию на 22:30 воскресенья, 22 марта, в Украине было зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19.