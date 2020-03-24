От коронавируса по всему миру скончались более 16 тысяч человек

Сегодня, 24 марта, по состоянию на 07:00 по Киеву, в мире насчитывалось 355 тысяч 600 человек, инфицированных коронавирусом Covid-19.

Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post, которая ведет подсчет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся по всему миру.

По данным издания, на сегодняшний день от этой болезни скончались 16 тысяч 91 человек, поправились к этому времени более 97 тысяч.

За истекшие сутки количество подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 22 тысяч 486, число скончавшихся — на 1,839 тысяч.

В Азии на первом месте остается материковый Китай, где за истекшие сутки зарегистрировано 78 новых случаев заражения коронавирусом, из них 74 — у людей, прибывших из-за рубежа. Всего насчитывается 427 инфицированных, прибывших в Китай из-за границы.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,277 тысячи человек, зарегистрировано 81,171 тысяча случаев заболевания.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. По состоянию на утро вторника, в стране зафиксировано 6,087 тысяч смертных случаев в результате вызываемой коронавирусом пневмонии (рост за сутки на 611). Всего зарегистрировано 63,927 тысяч случаев инфицирования (рост за сутки на 4,789 тысяч).

В США зарегистрировано 33,340 тысяч инфицированных, умерли 397 человек, в Испании зафиксировано 33,089 тысяч больных, (скончались 2,182 тысячи), в Иране — 23,049 тысяч (1,812 тысяча) Германии — 22,672 тысяч (86), во Франции — 19,856 тысяч (860), в Южной Корее — 9,037 (120), в Швейцарии — 8,060 тысяч (66), в Великобритании — 6,650 тысяч (335), в Нидерландах — 4,749 тысячи (213), в Австрии — 3,924 тысячи (21), в Бельгии — 3,401 тысячи (75), в Норвегии — 2,371 тысячи (8), в Португалии — 2,060 тысячи (23), в Швеции — 1,934 тысяча (21), в Австралии — 1,823 тысяча (7), Японии, с учетом пассажиров и членов экипажа круизного лайнера, стоящего в Йокогаме, заразились 1,814 тысяча (скончались 53), в Бразилии — 1,546 (45), в Турции — 1,529 тысяча (37), в Малайзии — 1,518 (14), в Дании — 1,460 тысяча (24), в Канаде — 1,432 тысяча (20), в Израиле — 1,238 тысяча (1), в Чехии — 1,236 тысяча (1), в Ирландии — 1,125 тысяча (6).

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Менее 1 тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще более чем в 150 странах и районах мира.

В издании отмечают, что всего в мире на домашнем карантине в настоящее время находится более 1 млрд человек.

Напомним, по состоянию на 22:30 воскресенья, 22 марта, в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19.