У еще одного нардепа от партии Медведчука обнаружили коронавирус

Китайский коронавирус выявлен у еще одного народного депутата из фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александра Лукашева.

Об этом сообщил парламентарий из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Коронавирус выявлен у еще одного нардепа — Александра Лукашева из ОПЗЖ", — говорится в сообщении.

На данный момент Лукашев занимает пост первого заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

Также известно, что во время парламентских выборов он был руководителем юридического отдела благотворительной организации "Фонд Сергея Шахова".

Напомним, первым среди народных депутатов Украины на коронавирус заболел Сергей Шахов.

Вскоре нардеп Сергей Вельможный с сыном, у которых есть подозрение на COVID-19, повторно сдали тест на коронавирус.

Таким образом, коронавирусом заразились уже трое украинских парламентариев.

Напомним, по состоянию на 22:30 воскресенья, 22 марта, в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19.