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У еще одного нардепа от партии Медведчука обнаружили коронавирус

Коронавирус выявлен у Александра Лукашева из ОПЗЖ

У еще одного нардепа от партии Медведчука обнаружили коронавирус У еще одного нардепа от партии Медведчука обнаружили коронавирус
Александр Лукашев. Фото: ОПЗЖ

Китайский коронавирус выявлен у еще одного народного депутата из фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александра Лукашева.

Об этом сообщил парламентарий из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Коронавирус выявлен у еще одного нардепа — Александра Лукашева из ОПЗЖ", — говорится в сообщении.

На данный момент Лукашев занимает пост первого заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

Кратко и по делу в Telegram

Также известно, что во время парламентских выборов он был руководителем юридического отдела благотворительной организации "Фонд Сергея Шахова".

Напомним, первым среди народных депутатов Украины на коронавирус заболел Сергей Шахов.

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Вскоре нардеп Сергей Вельможный с сыном, у которых есть подозрение на COVID-19, повторно сдали тест на коронавирус.

Таким образом, коронавирусом заразились уже трое украинских парламентариев.

Напомним, по состоянию на 22:30 воскресенья, 22 марта, в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19.

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