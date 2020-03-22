Еще у одного нардепа обнаружили коронавирус

У народного депутата Украины из группы "Доверие" Сергея Вельможного обнаружен коронавирус.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил парламентарий от фракции Слуга народа Александр Дубинский.

По его словам, перед этим Вельможный был на согласительном совете Верховной Рады, где присутствовали все главы фракций.

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"У народного депутата из группы "Доверие" Сергея Вельможного обнаружен коронавирус. 16 марта Вельможный был на согласительном совете ВР со всеми главами фракций", — написал Дубинский.

Перед этим Вельможный на своей странице в Facebook написал, что вчера, 21 марта, его вместе с сыном госпитализировали с подозрением на коронавирус.

"Сегодня с симптомами, похожими на вирус COVID-19 меня и моего сына госпитализировали. Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. В ближайшее время тест проведут повторно. Сейчас находимся в инфекционном отделении Александровской больницы, где пройдем обследование", — написал депутат.

Напомним, 18 марта анонимный Telegram-канал "Темный рыцарь", которого связывают с одним из народных депутатов мажоритарщиков, распространил информацию о том, что народный депутат Украины Сергей Шахов заболел коронавирусом и отказался от госпитализации.

Вскоре сам Шахов у себя на странице в Facebook подтвердил диагноз и рассказал, что чувствует себя "нормально", а температуры у него уже нет.

Нардеп отметил, что почувствовал себя плохо еще три дня назад.

"У меня поднялась температура до 38 градусов. Я, как ответственный гражданин Украины, вызвал врачей и сдал анализы — сначала на грипп. Тесты показали отрицательный результат. На мой вопрос, есть ли тест на коронавирус, тогда доктора ответили, что нет", — пояснил Шахов.