Одним из заболевших коронавирусом оказался народный депутат от "ОПЗЖ" Шахов (ФОТО)

В сети распространяется информация о том, что народный депутат Украины Сергей Шахов заболел коронавирусом и отказывается от госпитализации. Сообщение с фотокопией справки об этом сегодня распространил анонимный Telegram-канал "Темный рыцарь".

"Темный рыцарь" опубликовал документ, в котором со ссылкой на главного врача Обуховской центральной больницы Игоря Биличенко говорится о том, что у Шахова Сергея Владимировича (народного депутата Украины) обнаружен вирус COVID-19. Также отмечается, что Шахов отказался от госпитализации и не захотел покидать место проживания. Автор справки, подполковник полиции Ростислав Горбач.

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Подлинность справки еще не проверили. Фото: "Темный Рыцарь".

Сам нардеп информацию о коронавирусе полностью отрицает. Об этом пишет "Страна", публикуя выписку о болезни Шахова. Сам Шахов заявил следующее: "Коронавирус у них в головах, у тех, кто такую чушь говорит. У меня была температура, реально вызывал врачей. Это обычное ОРВИ. Сейчас чувствую себя нормально. А этим, которые запускают всякие слухи, наверное, нужно больше паники", — заявил депутат.

Но в комментарии "ТСН" Шахов подтвердил положительный результат теста на коронавирус.

Правда, есть в этой истории и странности. Например, автор справки Ростислав Горбач, которую опубликовал "Темный рыцарь", действительно занимает должность подполковника в полиции Киевской области, но он не выходит на связь. Наш источник в Нацполиции Киевской области сообщил, что дозвониться подполковнику невозможно с самого утра.

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В полиции обещают дать точную информацию уже в ближайшее время.

А вот в пресс-службе Верховной Рады заявили, что Шахов отсутствовал на внеочередном заседании Рады, которое состоялось во вторник, 17 марта. Также нардеп не пришел 16 марта на заседание Согласовательного совета депутатских фракций.

Напомним, вчера стало известно, что в Киевской области обнаружили коронавирус у 44-летнего мужчины из Киевской области, который был за границей. Шахову, как раз 44 года и он со своей семьей проживает в Киевской области.