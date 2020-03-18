В Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации

На территории Киевской области из-за коронавируса временно ввели режим чрезвычайной ситуации.

Такое решение принято 18 марта на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской областной государственной администрации, сообщает пресс-служба ОГА.

"Проанализировав эпидемическую ситуацию на территории Киевской области, вызванную вирусом COVID-19, решили классифицировать ее как "Медико-биологическая чрезвычайная ситуация природного характера регионального уровня". И временно ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации", — говорится в сообщении.

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При этом руководителем работ по ликвидации медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня назначили заместителя председателя Киевской ОГА Олега Торкунова, а руководителем штаба по ликвидации последствий ЧС — директора Департамента здравоохранения ОГА Максима Ионова.

"В условиях, когда надо максимально сосредоточиться на борьбе с COVID-19, на областном уровне принимаем все меры. В первую очередь — такие, которые касаются поддержки медицинских работников, материально-технического обеспечения больниц и информационного обеспечения населения. Уже работает горячая линия в Департаменте здравоохранения КОГА. По телефону: 0456-31-00-46 врачи-консультанты предоставляют необходимую информацию о коронавирусе и о помощи при подозрении на COVID-19", — отметил временно исполняющий обязанности председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский допускает введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса. Готов к этому, по словам главы правительства Дениса Шмыгаля, и Кабинет министров.

Напомним, в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них уже 2 летальных.