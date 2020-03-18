"Это не так страшно": заразившийся коронавирусом нардеп Шахов рассказал о своем состоянии

Заразившийся коронавирусом народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа "За жизнь" Сергей Шахов подтвердил свой диагноз и рассказал, что по состоянию на 18 марта 2020 года чувствует себя "нормально", а температуры у него уже нет. Об этом парламентарий сообщил в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Нардеп отметил, что почувствовал себя плохо еще три дня назад. "У меня поднялась температура до 38 градусов. Я, как ответственный гражданин Украины, вызвал врачей и сдал анализы — сначала на грипп. Тесты показали отрицательный результат. На мой вопрос, есть ли тест на коронавирус, тогда доктора ответили, что нет", — пояснил Шахов.

Он рассказал, что на второй день недомогания снова вызвал медиков, чтобы проверить состояние легких, при этом во время повторной проверки ему дали стандартные советы — например, больше пить воды и даже "махнуть 50 грамм".

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Тогда же у депутата все-таки взяли анализ крови и мазки с полости рта, чтобы протестировать их на коронавирус и только сегодня (18 марта 2020 года — Delo.ua) ему позвонили из лаборатории и подтвердили наличие вируса.

"Это не так страшно, как кажется, нужно отставить панику. Я считаю, это не страшное заболевание, а просто грипп, но как только вы почувствовали себя плохо, нужно сразу вызывать медиков", — отметил парламентарий.

Он заверил, что находится на карантине дома и никого к себе не подпускает, а также призвал украинцев не нарушать карантин и максимально внимательно отнестись к своему организму.

Распространение новости о его болезни "политиками класса А", Шахов назвал "непонятными нападками", а потом слегка "прошелся" по Минздраву. Говоря об обязательном вызове врачей при плохом самочувствии, он подчеркнул, что главное — чтобы те приезжали, ведь МОЗ сегодня "не в лучшем состоянии".

К слову, активисты уже пытаются выяснить, с кем контактировал заболевший. Так, организация "Честно" выяснила, что Шахов в ближайшее время общался как минимум с 12 людьми на заседании экологического комитета Рады.

Фото: движение "Честно"

Напомним, ранее анонимный Telegram-канал "Темный рыцарь" опубликовал фото полицейской справки, где указывалось, что депутат Сергей Шахов заболел коронавирусом, но отказывается от госпитализации. Поначалу нардеп отрицал свой диагноз, но позднее признался, что действительно болен.