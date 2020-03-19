Политика и экономика 1 час назад

"Не вижу в этом никакой проблемы": у жены нардепа Шахова тоже нашли коронавирус —СМИ

По словам парламентария, у его супруги два дня была температура, из-за чего и решено было провести исследование

"Не вижу в этом никакой проблемы": у жены нардепа Шахова тоже нашли коронавирус —СМИ "Не вижу в этом никакой проблемы": у жены нардепа Шахова тоже нашли коронавирус —СМИ
Народный депутат Сергей Шахов/Фото: Facebook.com

Супруга народного депутата Украины от группы "Доверие" Сергея Шахова, у которого первым обнаружили коронавирусную инфекцию в Киевской области, тоже оказалась больна.

Об этом, ссылаясь на самого парламентария, сообщает Obozrevatel.

Нардеп отметил, что у его жены два дня была температура, из-за чего и решено было провести исследование. Тест показал, что женщина больна коронавирусом.

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"Не вижу в этом никакой проблемы. Мне кажется, что многие уже переболели вирусом. Думаю, и дети мои тоже, и родственники. Я чувствую себя относительно хорошо, кашляю немного. Жена тоже в порядке. Мы находимся в изоляции, лечимся, согласно предписаниям врачей", — подчеркнул Шахов.

Напомним, 18 марта анонимный Telegram-канал "Темный рыцарь", которого связывают с одним из народных депутатов мажоритарщиков, распространил информацию о том, что народный депутат Украины Сергей Шахов заболел коронавирусом и отказался от госпитализации.

Вскоре сам Шахов у себя на странице в Facebook подтвердил диагноз и рассказал, что чувствует себя "нормально", а температуры у него уже нет. Нардеп отметил, что почувствовал себя плохо еще три дня назад. "У меня поднялась температура до 38 градусов. Я, как ответственный гражданин Украины, вызвал врачей и сдал анализы — сначала на грипп. Тесты показали отрицательный результат. На мой вопрос, есть ли тест на коронавирус, тогда доктора ответили, что нет", — пояснил Шахов.

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Он рассказал, что на второй день недомогания снова вызвал медиков, чтобы проверить состояние легких, при этом во время повторной проверки ему дали стандартные советы — например, больше пить воды и даже "махнуть 50 грамм".

По официальным данным Минздрава, в Украине сейчас насчитывается 16 случаев заболевания коронавирусом.

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