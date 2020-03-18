В Ивано-Франковской области умерла женщина, у которой подозревают коронавирус

На Прикарпатье 17 марта в областной клинической больнице умерла 56-летняя женщина, у которой подозревают наличие китайского коронавируса.

Об этом на брифинге в среду, 18 марта, заявил руководитель Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив, сообщает "Укринформ".

"Вчера в областной инфекционной больнице умерла больная 56 лет, жительница Ивано-Франковска. Приносим соболезнования родным и близким. Поставили диагноз — грипп "А", осложненный вирусно-бактериальной пневмонией с тяжелым течением. Все образцы на наличие коронавируса в работе. На данный момент нет подтверждения, что смерть наступила от коронавируса. Проверка продолжается. Все материалы направлены в Киев", — доложил Федорив.

По его словам, женщина заболела 13 марта. С жалобами на повышенную температуру и сухой кашель она обратилась к семейному врачу 15 марта, но от предложенной госпитализации отказалась.

Известно, что 16 марта у женщины началась одышка и ее доставили "скорой" в инфекционную больницу, где подключили к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

При этом среди сопутствующих болезней умершей врачи называют ишемическую болезнь сердца, кардиосклероз и гипертоническую болезнь.

Кроме того, в Киеве госпитализировали военного пенсионера, у которого один из экспресс-тестов показал наличие коронавируса.

Отмечается, что больной обратился во второй половине дня 17 марта в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ". Он жаловался на состояние здоровья.

"При обследовании, со слов пациента, было обнаружено, что он контактировал со своим другом, у которого было ОРЗ. Также он сообщил, что к его другу недавно приезжали дети, проживающие за рубежом. Учитывая указанную информацию и выявленные симптомы, военному пенсионеру было проведено 2 экспресс-теста для проверки на возможное заболевание острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом COVID-19, один из которых дал положительный результат", — говорится в сообщении Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Указано, что сейчас больного изолировали в специальном боксе клиники инфекционных заболеваний Национального военно-медицинского клинического центра "ГВКГ". Для подтверждения предварительного диагноза у него взяты биологические пробы на заболевание острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом COVID-19, которые отправлены в Киевский городской лабораторный центр. Как ожидается, результаты исследований поступят в военный госпиталь в течение 3 рабочих дней.

Военные врачи заверили, что состояние здоровья пациента удовлетворительное. Он находится под постоянным контролем с соблюдением строгого противоэпидемического режима. Ему предоставляется симптоматическое лечение. Задействованный медицинский персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты обеспечен.

По последним данным Минздрава, на территории Украины зафиксировано 14 случаев коронавируса Covid-19 в трех областях и Киеве, из них 2 — летальных.

Как сообщалось, одним из заболевших коронавирусом оказался народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Сергей Шахов.