В Донецке и Луганске никакого карантина: дети ходят в школу, заведения открыты

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей пока не ввели ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции, а также карантины в учебных заведениях. Об этом корреспонденту Delo.ua сообщили местные жители.

На сайте так называемого "правительства Донецкой народной республики" никаких сообщений о коронавирусе или карантине нет. Сайт "министерства здравоохранения ДНР" активно следит за мировой статистикой заболеваемости, дает советы по профилактике и диагностике болезни. При этом, по состоянию на 16 марта, если верить "министру здравоохранения ДНР" Ольги Долгошапко, в Донецке не было ни одного заразившегося коронавирусом.

Однако "Межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции" призвал тех, кто находится на территории подконтрольной Украине в ближайшее время вернуться домой. "Министерство образования ДНР" также дает советы по профилактике коронавируса, однако о карантине не сообщает. Вместо этого, на 9 декабря в захваченном боевиками ДонНТУ пройдет студенческая конференция "Природопользование и безопасность жизнедеятельности".

По словам местных жителей, карантин все же планировали ввести. "Во вторник, 17 марта, сказали что карантин заработает 18-го числа. Хотели закрыть школы и другие учебные заведения. А уже 18-го позвонили и сказали, что все продолжит работать. С работы никого тоже домой не отправляют. Вместо этого люди скупают продукты", — рассказал в комментарии Delo.ua одна из жительниц Центрального района Донецка. Она также добавила, что работодатели пока так же никого не отправляют на карантин.

Читайте также: "Это не так страшно": заразившийся коронавирусом нардеп Шахов рассказал о своем состоянии

Похожая ситуация и в Луганской области. По слова местных жителей, оккупационные власти не закрыли школы и детские сады, однако просят родителей, чтобы перед походом в школу они мерили температуру у детей и не выпускали их с насморком.

На сайте "правительства ЛНР" отмечается, что "в связи с возникновением угрозы распространения новой коронавирусной инфекции власти решили вопрос с обеспечением защитными масками, наладив их выпуск местными производителями". "Министр здравоохранения ЛНР" Денис Докашенко подчеркивает, что "республика готова к борьбе с вирусом". При этом на ресурсах нет сообщений о карантине или каких-то ограничительных мерах — они ограничились только советами по профилактике и диагностике болезни.

Читайте также: Зеленский готов ввести чрезвычайное положение: по каким правилам будет жить Украина

Напомним, что тем временем Кабинет министров, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, готов к введению чрезвычайного положения (ЧП) в Украине для предотвращения коронавируса.