В Черновицкой области зафиксировали 10 новых случаев коронавируса за сутки

В Черновицкой области за сутки 20 марта зафиксировали 10 новых случаев инфицирования китайским коронавирусом.

Таким образом, всего в Украине количество зараженных COVID-19 возросло до 39 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно подсчету, большинство из обнаруженных в Украине случаев коронавируса приходятся именно на Буковину.

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Глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук рассказал, что 11 человек инфицированы из села Колинковцы Хотинского района, 7 — в селе Брусника Кицманского района, а также по одному в Хотине, селе Топоровцы (Новоселицкий район), селе Лужаны (Кицманский район), селе Иживцы (Старожинецкий район) и в Черновцах. Еще одного из Черновцов уже выписали раньше.

"У всех пациентов состояние стабильное, они находятся под наблюдением врачей, только у двух человек старшего возраста имеется пневмония", — доложил он.

Осачук также отметил, что впервые в Украине один из пациентов лечится амбулаторно.

"Он чувствует себя хорошо, лечение будет осуществляется под наблюдением семейного врача", — сказал руководитель Буковины.

Глава ОГА напомнил, что в селах Бочковцы, Грозинцы, Колинковцы и Топоривцы введен особый режим въезда и выезда.

"Все жители этих сел, которые являются контактными лицами (контактировали с инфицированными), или имеют историю путешествий, должны, я подчеркиваю, пожалуйста, должны пойти на жесткий домашний карантин. Мы имеем случай, когда вирус проявился лишь через несколько дней, а в это время человек был его носителем и успел заразить своих близких и окружающих", — пояснил Осачук.

Напомним, до этого было известно только о трех новых случаях инфицирования коронавирусом за текущие сутки — во Львове, Ивано-Франковской области, а также о зараженной харьковчанке, которая находится в Киевской области.

По состоянию на 10:00 20 марта в Украине было зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19, из них 3 — летальные.

19 марта в Украине обнаружили 4 случая заражения коронавирусом: один в Киеве, два в Днепропетровской области и один в Житомирской области. А также зафиксирована третья смерть от этой болезни.

В то же время в Украине есть первый пациент, который излечился от коронавируса — больному из Черновцов сделали повторный лабораторный анализ на коронавирус, который показал отрицательный результат.

12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.