Во Львове подтвердили первый случай коронавируса

Во Львове зафиксирован первый случай инфицирования китайским коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Facebook.
"Есть первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом COVID-19 во Львове (житель Львова, 1950 года рождения. 13 марта вернулся из Германии)", — написал он в соцсети.
По словам городского председателя, соответствующая информация поступила от главного врача инфекционной больницы.
"Положительный результат подтвердили две частные лаборатории во Львове и Киеве. Материалы отправлены в Центр общественного здоровья Украины", — доложил Садовый.
Он также добавил, что инфицированного мужчину госпитализируют в инфекционную больницу города.
Напомним, по состоянию на 10:00 20 марта в Украине зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19, из них 3 — летальные.