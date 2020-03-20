Во Львове подтвердили первый случай коронавируса

В то же время в Украине есть первый пациент, который излечился от коронавируса — больному из Черновцов сделали повторный лабораторный анализ на коронавирус, который показал отрицательный результат.

19 марта в Украине обнаружили 4 случая заражения коронавирусом: один в Киеве, два в Днепропетровской области и один в Житомирской области. А также зафиксирована третья смерть от этой болезни.

12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

17 марта 2020 года Верховная Рада приняла законопроект Министерства охраны здоровья Украины, который предусматривает повышение эффективности в борьбе с коронавирусной инфекцией.