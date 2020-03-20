Происшествия 50 минут назад

Во Львове подтвердили первый случай коронавируса

Положительный результат на COVID-19 подтвердили 2 частные лаборатории во Львове и Киеве

Во Львове подтвердили первый случай коронавируса Во Львове подтвердили первый случай коронавируса
Коронавирус в Украине. Фото: delo.ua

Во Львове зафиксирован первый случай инфицирования китайским коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Facebook.

"Есть первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом COVID-19 во Львове (житель Львова, 1950 года рождения. 13 марта вернулся из Германии)", — написал он в соцсети.

По словам городского председателя, соответствующая информация поступила от главного врача инфекционной больницы.

Кратко и по делу в Telegram

"Положительный результат подтвердили две частные лаборатории во Львове и Киеве. Материалы отправлены в Центр общественного здоровья Украины", — доложил Садовый.

Он также добавил, что инфицированного мужчину госпитализируют в инфекционную больницу города.

Напомним, по состоянию на 10:00 20 марта в Украине зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19, из них 3 — летальные.

Читайте также:
Коронавирус в Украине: самая важная информация

В то же время в Украине есть первый пациент, который излечился от коронавируса — больному из Черновцов сделали повторный лабораторный анализ на коронавирус, который показал отрицательный результат.

19 марта в Украине обнаружили 4 случая заражения коронавирусом: один в Киеве, два в Днепропетровской области и один в Житомирской области. А также зафиксирована третья смерть от этой болезни.

12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

17 марта 2020 года Верховная Рада приняла законопроект Министерства охраны здоровья Украины, который предусматривает повышение эффективности в борьбе с коронавирусной инфекцией.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Кабмин ввел режим ЧС в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях
Кабмин ввел режим ЧС в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях
Крот и Лазебников из Techiia проводят онлайн марафон для создания вакцины от коронавируса
Крот и Лазебников из Techiia проводят онлайн марафон для создания вакцины от коронавируса
Еще пять человек заразились коронавирусом в Черновцах
Еще пять человек заразились коронавирусом в Черновцах
Загрузка...
Новое видео
Чи буде долар по 60, та коли Китай витіснить Америку на міжнародній арені?

Новости дня

  1. Карантин в украинских банках: отделения закрывают и вводят новый график работы

  2. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  3. Рекордный обвал цен на российскую нефть тянет в пропасть рубль и опустошает бюджет РФ

  4. Еще пять человек заразились коронавирусом в Черновцах

  5. В Украине обнаружили 21 случай заражения коронавирусом и зафиксировали третью смерть

Загрузка...