Транспорт 10 минут назад

Эвакуация из Европы: В Sky Up и МАУ объявили о продаже билетов по льготным ценам

Цена перелета из Парижа в Киев на рейс 21 марта — от 6495 грн в эконом-классе; из Тбилиси на рейс 22 марта — 5573 грн в эконом-классе.

Эвакуация из Европы: В Sky Up и МАУ объявили о продаже билетов по льготным ценам Эвакуация из Европы: В Sky Up и МАУ объявили о продаже билетов по льготным ценам

В компании SkyUp Airlines объявили о начале продажи авиабилетов по льготной цене на нерегулярные рейсы из ряда городов Европы, чтобы вернуть оттуда "застрявших" из-за коронавируса украинцев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил на брифинге в Киеве в среду, 18 марта.

"Авиакомпания SkyUp, которой мы благодарны за ее конструктивную позицию, за ее желание совместно с правительством помочь украинцам, открывает продажу билетов на нерегулярные рейсы", — сказал Кулеба.

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Сейчас открыта продажа билетов из таких городов: Париж, Аликанте, Берлин, Стокгольм, Вена, Варшава, Прага, Тбилиси, Лиссабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Таллинн, Цюрих, Стамбул, Барселона, Лондон.

"Заходите на сайт авиакомпании SkyUp, смотрите на даты, когда планируются рейсы, покупайте билеты по льготным ценам и возвращайтесь в Украину", — сказал Кулеба. 

Цена перелета из Парижа в Киев на рейс 21 марта — от 6495 грн в эконом-классе; из Тбилиси на рейс 22 марта — 5573 грн в эконом-классе.

В то же время пресс-служба авиакомпании МАУ обнародовала сообщение о льготных рейсах, которые планирует осуществлять компания для эвакуации украинцев из других стран. "На сайте авиакомпании размещена форма для покупки билетов на специальные рейсы в Киев для граждан Украины, а также для нерезидентов, имеющих право въезда в Украину. Цена перевозки будет определяться в зависимости от аэропорта вылета. Способ и варианты оплаты будут опубликованы на сайте", — говорится в сообщении пресс-службы.

Однако по состоянию на 15:30 18 марта информация о грядущих рейсах так и не появилась на сайте. Ближайшие даты вылетов — 4 апреля, после теоретического завершения карантина в Украине.

Напомним, ранее в "Мау" заявили, что 90% их персонала отправлены по домам в неоплачиваемые отпуска, а практически весь флот — 35 самолетов — заземлен в аэропортах базирования.

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