Безлюдный центр и праздник жизни в спальном районе: как киевляне соблюдают карантин (ФОТО)

В Украине началась вторая неделя карантина, который, предварительно, (что вряд ли) закончится 3 апреля. Несмотря на призывы властей не выходить из дому без лишней необходимости, многие киевляне к советам не прислушались. Корреспондент Delo.ua прогулялся по разным районам столицы и разузнал, как живется киевлянам на карантине.

Днем во вторник, 24 марта, несмотря на солнечный день, холодно и ветрено, температура воздуха не поднялась выше отметки +3. Но жизнь продолжается.

К примеру, стадион "Старт" на улице Шолуденко, № 26-28/4 горвласти не закрыли.

Cтадион "Старт" власти не закрывали. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

Людей там, конечно, меньше обычного, но все же они есть. Дети с родителями играли в футбол, а взрослые бегали по полуразваленным дорожкам стадиона.

Дети с родителями играют в футбол. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

На вопрос корреспондента Delo.ua, почему не соблюдают карантин, гуляющие отвечают весьма неохотно. "Жить нужно, всех в отпуска отправили — что нам делать? К тому же, мы бегаем, а значит никогда не заболеем коронавирусами", — рассказал нам один из местных спринтеров.

Взрослые бегают на стадионе. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

Также, несмотря на холодную погоду и карантин, гуляют мамы и бабушки с колясками. Забегая наперед — такая же картина во всех районах Киева. Детские площадки в центре города практически пустые. По несколько человек гуляют лишь на площадках отдельных ЖК.

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А в самом центре города — тишь да гладь. Людей практически нет, например, Софиевская и Михайловская площади непривычно безлюдны, даже в парке "Владимирская горка" — пустота. Машин тоже очень мало.

Транспорт центра ходит редко, но и контроль строже, чем в спальных районах. В салонах полицейский, контроллер, кондуктор — просто так никого не пропустят, а если человек без маски, то дверь перед ним закрывается...

В наземном транспорте в центре города полиция и контроллеры. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

В спальных районах людей куда больше. На Троещине, в сквере на улице Архитектора Николаева на скамейках сидят бабушки и что-то активно обсуждают. Пешеходная зона возле кинотеатра "Флоренция" не пустует — мамы массово выгуливают малышей, а коммунальщики подметают мусор. Кстати, все сотрудники городских служб здесь без масок.

"Попробуйте высидеть с детьми дома три недели — с ума сойти можно, — пожаловались нам мамочки. — Не все ж сидеть им перед телевизорами. Скорей бы все это закончилось!"

Пенсионеры настроены по-разному. У одних — боевой нигилизм. "Все это вранье. Я даже телевизор перестал смотреть, чтобы не слушать все эти байки про вирус. Обычный грипп, по-моему", — заявил нам мужчина лет 70. Правда, отказался представиться. У других, наоборот, — настроение философское. "Мне 80 лет через месяц. Я прожила столько, что дай Бог всякому, чего мне бояться?" — говорит местная жительница, Мария Игоревна.

Однако все, с кем довелось общаться, выдерживают социальную дистанцию, рекомендованную МОЗ — 1,5 метра. Ближе не подпускают.

В парках Троещины отдыхают люди, а коммунальщики без масок. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

Ну и как же не отправиться на остановку общественного транспорта в таком огромном микрорайоне, как Троещина? Здесь всегда были проблемы с переездом на Правый берег Киева. Сейчас дороги пустые, общественный транспорт ходит часто, но в него пускают только медиков, полицейских и спасателей, а также работников важных предприятий — заводов, аптек, магазинов. На остановках люди есть, практически все в масках.

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На одной из остановок общественного транспорта толпились военнослужащие. Все — без масок, в проезжающий общественный транспорт не заходили. Видимо, просто следили за порядком.

Сесть в троллейбус никакого труда не составляет, если у тебя есть спецпропуск от КГГА. Его нужно показать на входе водителю и идти оплачивать проезд. Кто-то едет по "карте киевлянина", кто-то платит е-билетом или покупает талончик. Людей в салонах немного — не больше 20, без масок не пускают.

Люди в салонах общественного транспорта в масках и по 20 человек. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

Все спокойно, за исключением отдельных остановок, где пожилые люди требуют зайти в салон, потому что им куда-то надо. Правда, зачем им ехать с Троещины на "Почайну", непонятно. Магазины и аптеки и так работают везде.

А вот когда закончится карантин, пока неясно. На брифинге во вторник 24 марта глава города Виталий Кличко заявил, что открывать садики и школы пока рано.

А значит детям надо заниматься учебным процессом онлайн, не выходя без лишней потребности на улицу. Но родителям, как видим, сложно их удержать дома. Остается лишь надеяться на лучшее.

Василий Михальчук, специально для Delo.ua