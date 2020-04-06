Компания ALFA Smart Agro выделила более 5 млн грн на борьбу с коронавирусом

Украинская компания ALFA Smart Agro, производитель средств защиты растений и микроудобрений, выделила более 5 млн грн на закупку оборудования и средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений города Белая Церковь, где находятся производственные мощности компании.

"В ситуации, которая сложилась в Украине и мире, мы не можем оставаться в стороне. Объединение сил государства и бизнеса и осознание личной ответственности каждого — только это поможет остановить распространение вируса и уберечь жизни людей", — сообщил Delo.ua Роман Шпаченко, директор Белоцерковского завода препаративных форм.

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Компания предоставила адресную помощь Белоцерковской городской больнице №3, которая является опорной в Киевской области и будет принимать пациентов с коронавирусом. ALFA Smart Agro передала больнице цифровой палатный (мобильный) рентгеновский аппарат Cybermobil Plus 30 с устройством цифровой рентгенографии Fire CR20 и цифровым пленочным принтером IMAX 250. Также уже закуплены и ожидают доставки в ближайшее время:

- три аппарата искусственной вентиляции легких высокого класса VG70;

- три монитора пациента с функцией капнографии.

Кроме этого, компания передала крупную партию средств индивидуальной защиты для медицинских работников Белоцерковской городской больницы №3, Белоцерковской центральной районной больницы и Дроздовской амбулатории общей практики и семейной медицины Белоцерковского района:

- костюмы биозащиты одноразового и многоразового использования;

- защитные медицинские очки и очки со щитками;

- медицинские перчатки;

- медицинские дезковрики;

- респираторы класса защиты FFP3.

"Благодаря неравнодушным предпринимателям и активной позиции граждан, вместе мы сможем преодолеть распространение опасной болезни в городе. Уже сегодня мы получили передвижной рентген аппарат и сейчас ждем получения ИВЛ, кроме того — мониторы, костюмы, маски. Все столкнулись с тотальным дефицитом оборудования, найти и купить его очень сложно. Компания ALFA Smart Agro имеет связи за границей, поэтому мы, конечно, очень благодарны им за помощь. Это, без преувеличения, поможет спасать жизни людей", — отметил городской голова Белой Церкви Геннадий Дикий.