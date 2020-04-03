В ООН приняли резолюцию глобальной солидарности в борьбе с коронавирусом

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию глобальной солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, инициаторами которой выступили Гана, Индонезия, Лихтенштейн, Норвегия, Сингапур и Швейцария, а соавторами — 188 государств, в том числе Украина.
Об этом заявил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, сообщает "Укринформ".
"Украина поддержала резолюцию, которая подтверждает международное единство и признает центральную роль ООН в координации глобальных действий против распространения COVID-19", — отметил дипломат.
По его словам, Украина приветствовала призыв генсека ООН к правительствам сосредоточиться на решении чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения и приложить усилия для ослабления негативных социальных и экономических последствий пандемии.
Как отмечается, принятая резолюция подтверждает приверженность международному сотрудничеству и центральной роли ООН в глобальном ответе на пандемию. В ней подчеркивается необходимость соблюдения всех прав человека, предотвращения дискриминации и ксенофобии.
Также документ призывает международное сообщество делиться информацией, научными знаниями и достижениями для борьбы с коронавирусом.
Ранее Украина заблокировала проект резолюции Генассамблеи, внесенный Россией, который в том числе предлагал отмену международных санкций, введенных за нарушение норм международного права и Устава ООН.
Как сообщалось, 27 марта РФ предложила Генассамблее ООН принять так называемую "декларацию о солидарности" в борьбе с коронавирусом, которая обязывает страны-члены отказаться от международных санкций, если они введены не под эгидой Совбеза ООН.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что вечером 2 апреля Украина первой из государств-членов ООН прервала процедуру умолчания по инициированному Россией проекту резолюции, в результате чего этот документ не был принят.
Напомним, из-за пандемии коронавируса мировая туристическая отрасль по итогам 2020 года может недосчитаться $2,1 трлн прибыли.