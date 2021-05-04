Для улучшения генетики: зачем Украина резко нарастила импорт крупного рогатого скота

Украина резко нарастила импорт крупного рогатого скота. Так, за первый квартал 2021 года фермерские хозяйства импортировали живого рогатого скота на 17,9 млн гривен, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Delo.ua выяснило, почему Украина увеличила импорт крупного рогатого скота и как это повлияет на животноводство в стране.

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Наибольший прирост показал импорт чистопородных племенных нетелей (нетель — самка крупного рогатого скота на 5-6 месяце беременности, ни разу не телившаяся — Delo.ua). В Ассоциации производителей молока отметили, что импорт этих животных поможет улучшить генетику коров, особенно когда в фермерских хозяйствах сокращается поголовье.

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"Привозить коров с лучшей генетикой, нежели в Украине, это хорошо, особенно в условиях сокращения поголовья и необходимости оперативно наращивать производство молока за счет повышения производительности стада. Нужно понимать, что за границей из доступного для Украины скота отбираются, а затем ввозятся генетически лучшие животные", — рассказал врач ветеринарной медицины, эксперт АВМ по ветеринарному и пищевому законодательству Игорь Присяжнюк.

По его словам, средний надой в промышленных хозяйствах в прошлом году составил около 6,5 тысяч /кг молока на дойную корову. В Европе эта цифра на порядок выше — 9-10 тысяч кг. При этом надой в значительной степени зависит от генетического потенциала, поэтому для Украины стратегически важно обновлять животных, которые ниже по производительности.

По словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопка, ресурсы отечественных племенных заводов ограниченны и не дают то количество племенных животных, которое нужно для производства.

По данным Госстата, на 1 апреля 2021 года численность крупного рогатого скота в Украине составила 3139,3 голов, что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самое большое сокращение в хозяйствах населения — на 8,4%. Производство говядины и молока создаются профильные предприятия. Именно они смогут восстанавливать племенное поголовье и завозить новых нетелей для дальнейшего развития производительных пород с перспективой повышения производительности. Кроме того, это поможет развить специализированное мясное скотоводство, так как в Украине молочные породы коров преобладают над мясными.

"Увеличение импорта КРС говорит о том, что украинские производители начинают восстанавливать племенное поголовье коров благодаря господдержке. Чтобы купить за границей телку или нетель, нужно заплатить 3-5 тысяч евро, что является дорогим удовольствием для хозяйства. Господдержка развития животноводства на 2021 год предусматривает финансирование закупки 5,8 тысяч голов и возмещение до 80% стоимости (без НДС) одной племенной телки, нетели или коровы", — отметил Гопка.

Так, в прошлом году предприятия, импортирующие чистопородных племенных животных, получили 206,17 млн гривен в рамках этой программы за 12 617 голов племенного крупного рогатого скота.

На 2021 год предусмотрено увеличение доли возмещения закупленного племенного скота с доказанной племенной ценностью с 50 до 80% стоимости без НДС (но не выше 50,4 тысяч гривен за голову) и предоставление средств 700 фермерским хозяйствам, где средний объем поддержки одного хозяйства составляет 143 тысяч гривен.

Согласно условиям программы господдержки, хозяйства отчитываются о сохранении в стаде животных, за которых получили возмещение, еще в течение двух лет после покупки. В случае обоснованного выбытия из стада животных фермеры обязуются вернуть полученные за них средства в государственный бюджет, а в случае необоснованного выбытия даже одного животного — всю сумму. Это является гарантией того, что предприятия будут работать, не закроются и правильно распределят государственные деньги.

В Ассоциации производителей молока считают, что импорт крупного рогатого скота является позитивными для рынка, так как обмен генетики в стаде приведет к быстрому генетическому прогрессу — это тенденция к развитию.

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"Согласно закону "О племенном животноводстве", племенные животные — это чистопородные или полученные по утвержденной программе породного усовершенствования животные. Они имеют подтвержденную генетическую ценность и используются для дальнейшего разведения и получения потомства с лучшими производственными показателями. В интересах развития отечественного скотоводства именно на племенных, то есть чистопородных животных направлены не только прямые (частичное бюджетное возмещение), но и косвенные механизмы поддержки", — добавил Игорь Присяжнюк.

Так, при импорте племенного чистопородного скота хозяйства получают налоговые льготы: нулевую ставку НДС (согласно изменениям в ЗУ 466-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины ...", вступившим в силу с 23.05.2020) и нулевую ставку импортной пошлины. То есть реализация данного законопроекта позволяет сельскохозяйственным товаропроизводителям ввозить в Украину племенных чистопородных животных без уплаты налога на добавленную стоимость и будет способствовать улучшению генетического потенциала поголовья крупного рогатого скота в стране.

В Ассоциации производителей молока отметили, что указанные механизмы господдержки и развития важны и для молочных хозяйств, ведь племенной скот немало стоит, в среднем $1800 за нетель, а возвращения этих инвестиций следует ожидать не ранее чем через три года.

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua

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