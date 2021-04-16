Украина на 22% нарастила импорт крупного рогатого скота

В первом квартале 2021 года украинские агропредприятия импортировали сельскохозяйственных живых животных на $17,9 млн грн, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ), весомой категорией импорта, которая показала наибольший прирост, является крупный рогатый скот (КРС), в частности, чистопородные племенные животные — нетели.

Так, за январь — март 2021 года импорт нетелей составил $1,25 млн, что в 5,6 раза превышает показатель прошлого года.

В УКАБ отмечают, что украинские производители предпочитают для поставки нетелей европейские страны, а именно: Чехия — $1,05 млн и Дания — $214,4 тысяч.

Эксперты напоминают, что государственная поддержка развития животноводства на 2021 год предусматривает возмещение до 80% стоимости (без НДС), но не более, чем 50,4 тысяч грн за одну голову племенной телки, нетели.

Прогнозные результаты программы предусматривают финансирование 5,8 тысяч голов нетелей и коров.

"Увеличение импорта специализированных пород скота является важным шагом для развития украинского животноводства. Благодаря государственной поддержке, украинские предприятия смогут улучшить генетику и развивать большую производительность в КРС", — подчеркнули в УКАБ.

Напомним, в 2020 году на производстве продукции животноводства сельскохозяйственные предприятия Украины получили 2,9 млрд грн убытков.