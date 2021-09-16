МХП возвращает бренд "Наша Ряба"

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" решил вернуть бренд "Наша Ряба" после того, как продал 20 цифровых логотипов бренда на NFT-бирже Binance. Об этом говорится в сообщении "Нашей Рябы" в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, компания на месяц отказалась от брендинга и выставила 20 цифровых логотипов "Нашей Рябы" на NFT-бирже Binance, выручив за их продажу 400 тыс. гривен, которые были направлены на благотворительность.

"За этот месяц мы убедились, что вы с нами на одной волне и узнаете любимую курочку даже без логотипа. Мы возвращаем ту же курочку в обычном виде. И благодарим потребителей, что они узнают "Нашу Рябу" в любом виде. Ведь какой семейный ужин без "Рябы"? Поэтому знакомая упаковка снова на полках магазинов, и кое-что все же изменилось", — говорится в сообщении.

Напомним, в конце августа владелец агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк объявил о прекращении использования бренда "Наша Ряба" при выпуске курятины.