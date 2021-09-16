  • Главная
  • Бизнес
  • Рынки
  • АПК
АПК 40 минут назад

МХП возвращает бренд "Наша Ряба"

МХП возвращает бренд после того, как продал 20 цифровых логотипов "Нашей Рябы" на NFT-бирже Binance

Фото: Facebook/Nasha.Ryaba Фото: Facebook/Nasha.Ryaba
Фото: Facebook/Nasha.Ryaba

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" решил вернуть бренд "Наша Ряба" после того, как продал 20 цифровых логотипов бренда на NFT-бирже Binance. Об этом говорится в сообщении "Нашей Рябы" в соцсети Facebook. 

Согласно сообщению, компания на месяц отказалась от брендинга и выставила 20 цифровых логотипов "Нашей Рябы" на NFT-бирже Binance, выручив за их продажу 400 тыс. гривен,  которые были направлены на благотворительность. 

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

"За этот месяц мы убедились, что вы с нами на одной волне и узнаете любимую курочку даже без логотипа. Мы возвращаем ту же курочку в обычном виде. И благодарим потребителей, что они узнают "Нашу Рябу" в любом виде. Ведь какой семейный ужин без "Рябы"? Поэтому знакомая упаковка снова на полках магазинов, и кое-что все же изменилось", — говорится в сообщении.

Напомним, в конце августа владелец агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк объявил о прекращении использования бренда "Наша Ряба" при выпуске курятины.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Энергетик Hell изымут из продажи в Украине: названа причина
Энергетик Hell изымут из продажи в Украине: названа причина
АМКУ отменил штраф на 40 млн гривен трем производителям спреда из растительных жиров
АМКУ отменил штраф на 40 млн гривен трем производителям спреда из растительных жиров
В Кабмине похвастались крупнейшим урожаем за всю историю Украины
В Кабмине похвастались крупнейшим урожаем за всю историю Украины
Загрузка...
Новое видео
Як розвивати себе і бути успішним. 5 ключових принципів — Василь Хмельницький / GET Business Festival

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Под Киевсоветом ветераны АТО митинговали против советника Кличко: "Это агент влияния ФСБ"

  3. Убили кастетом — экс-замгенпрокурора рассказал о гибели Черновола

  4. Инвестфонд Виталия Хомутынника планирует застроить киевское озеро. Местные протестуют

  5. "Северный поток-2" достроен, а зима близко. Чем Украина хочет заменить поставки "Газпрома"

Ивент
9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 
9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 
Конференция будет проходить с 9 сентября до 31 декабря в полностью виртуальном формате и соберет более 8000 участников рынка халяльной продукции из более чем 40 стран мира. Рассказываем, что на ней будет и как принять участие.
Загрузка...