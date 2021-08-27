МХП прекратил выпускать курятину под брендом "Наша Ряба"

Владелец агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк объявил о прекращении использования бренда "Наша Ряба" при выпуске курятины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Что важнее: красивая обертка или суть? Часто за красивыми словами — пустота, а за ухоженным фасадом — протрухлые стены. Новость, которой я хочу поделиться, очень вас удивит. Я решил сейчас отказаться от использования логотипа "Наша Ряба" на нашей продукции", — сообщил бизнесмен.

По словам Косюка, сейчас компании за красивой рекламой и упаковкой забывают о главном — что потребитель покупает в первую очередь продукт, его качество и вкус.

"20 лет мы делаем лучшую курятину в Украине. Нашу продукцию ценят в топовых странах, и это не из-за бренда и упаковки. Это результат того, что все это время мы производим высококлассную и безопасную продукцию, которую покупают по всему миру", — добавил он.

Владелец МХП также сообщил, что на крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance выставлены 20 цифровых копий логотипа "Наша Ряба" в NFT- формате — в честь каждого года существования бренда, которые будут проданы на аукционе, а вырученные от продажи средства будут направлены "на добрые дела".

В дальнейшем производитель будет использовать на упаковке только надпись "Та сама курочка" — компания уже выпустила соответствующий рекламный ролик, причем без отсылки к "Нашей Рябе".

Напомним, что ранее в августе стало известно, что foodtech-стартап Foodz Ukraine привлек от МХП инвестиции на развитие бизнеса в обмен на долю в компании в размере около 20%