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АПК 1 час назад

МХП инвестировал в сеть онлайн-ресторанов Foodz в обмен на 20% компании

Агрохолдинг выступил не только как инвестор, но и как стратегический партнер

Фото: МХП Фото: МХП
Фото: МХП

Foodtech-стартап Foodz Ukraine привлек инвестиции на развитие бизнеса от агроиндустриального холдинга МХП в обмен на долю в компании в размере около 20%. Как сообщает "Экономическая правда", контроль за Foodz остался у ее основателей — Дениса и Яны Кривенко.

Сумму сделки стороны не разглашают. Однако, как прокомментировал советник главы правления МХП Дмитрий Зозуля, в рамках сотрудничества состоялось два раунда инвестиций.

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"На этапе тестирования гипотез мы убедились, что бизнес-модель работает. Далее мы отслеживали рост количества заказов и провели второй транш финансирования компании. МХП стремится углублять отношения с ресторанным бизнесом и приблизить компанию непосредственно к потребителю. Мы убеждены, что бизнес в формате dark kitchen, который сейчас активно растет во всем мире, имеет перспективы в Украине", — отметил он.

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В свою очередь гендиректор Foodz Ukraine Денис Кривенко рассказал, что МХП выступает не только как инвестор, но и как стратегический партнер, который делится своей экспертизой в вопросах развития бизнеса.

"Привлечение МХП в качестве инвестора позволит быстрыми темпами развивать бизнес и расширять сеть виртуальных ресторанов в других городах страны. Наш фокус на данном этапе развития сосредоточен на росте клиентской базы и количества заказов, настройке системы поставок и совершенствовании IT-инфраструктуры", — сказал он.

Компания Foodz развивает сеть онлайн-ресторанов в Киеве с начала 2020 года. Пилотный проект основатели бизнеса запускали самостоятельно. После подтверждения жизнеспособности бизнес-модели компания привлекла внешние инвестиции — всего в нее вложили уже более 2 млн долларов.

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Foodz открыла уже 15 кухонь в Киеве, из которых десять собственных и пять в партнерстве со службой доставки Glovo. В 2020 году объем продаж компании достиг 35 млн грн, а ресторанами было обработано около 100 тысяч заказов.

Сейчас в Foodz работает более 220 сотрудников, сеть покрывает весь Киев, а под ее управлением находятся 12 брендов ресторанов: Greenbar Cafe, "Супчик Салатик", "Шанхайский кот", Chackmak Doner, PokeOke и другие. Заказать еду киевляне могут через приложения Glovo и Bolt Food.

Напомним, что в 2020 году МХП взяла курс на трансформацию из сырьевой компании в кулинарную.

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