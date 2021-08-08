Потребрынки 60 минут назад

Птицефабрика из Fozzy Group открыла в Украине первое фаст-фуд заведение (ФОТО)

Заведение быстрого питания "Хрумка курочка" открылось для посетителей в селе Мамаевцы Черновицкой области

Фото: facebook.com/VKFVarto Фото: facebook.com/VKFVarto
Фото: facebook.com/VKFVarto

Снятынская птицефабрика, принадлежащая Fozzy Group, открыла в Украине свой первый фаст-фуд.

Заведение быстрого питания "Хрумка курочка" открылось для посетителей 4 августа в селе Мамаевцы (Черновицкая область), сообщила компания "Снятынская птица" на своей странице в Facebook.

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Указано, что в меню заведения в формате street food — блюда из курицы (шаурма, куриные крылышки, ножки и стрипсы), картофель фри, кофе и прохладительные напитки.

При этом в компании не комментируют — будет ли группа развивать это направление и масштабировать сеть фаст-фудов.

Это не первый опыт, когда производитель куриного мяса открыл свое фаст-фуд заведение. Осенью 2020 года агрохолдинг Мироновский хлебопродукт (МХП) — производитель мяса курицы под ТМ "Наша ряба" — начал развивать собственную фаст-фуд сеть Doner Market.

Как известно, Снятынская птицефабрика основана в ноябре 1985 года. В 2006 году Fozzy Group приобрела часть предприятия вместе с активами производственно-коммерческой фирмы.

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На данный момент птицефабрика входит в структуру агропромышленного подразделения Fozzy Group наряду с Нежинским консервным заводом (ТМ "Нежин"), Малинским мясоперерабатывающим заводом и компанией Эко-сервис Украина.

Напомним, что АМКУ разрешило Fozzy Group выкупить активы группы "Фуршет".

Также сообщалось, что ООО "Сильпо-Фуд", входящее в торгово-промышленную группу Fozzy Group (Киев) и развивающее в Украине сеть продуктовых супермаркетов "Сильпо", по итогам 2020 года увеличило товарооборот на 12,2% по сравнению с 2019 годом до 49,7 млрд грн.

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