"Сильпо" в 2020 году нарастило товарооборот на 12%, получив 3 млрд грн убытка

ООО "Сильпо-Фуд", входящее в торгово-промышленную группу Fozzy Group (Киев) и развивающее в Украине сеть продуктовых супермаркетов "Сильпо", по итогам 2020 года увеличило товарооборот на 12,2% по сравнению с 2019 годом до 49,7 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные годового отчета об управлении "Сильпо-Фуд", передает "Интерфакс-Украина".

Доход компании в 2020 году составил 64,4 млрд грн, долгосрочные обязательства — 12,3 млрд грн, текущие — 19,1 млрд грн.

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По данным в системе раскрытия информации НКЦБФР, в 2020 году компания получила 3,1 млрд чистого убытка, тогда как 2019 год завершила с прибылью 289,5 млн грн. Валовая прибыль увеличилась на 13,5% до 17,1 млрд грн, при этом операционная прибыль сократилась более чем в 10 раз — до 153,5 млн грн.

Как сообщается на сайте компании, по состоянию на конец 2020 года сеть "Сильпо" вместе с деликатес-маркетами Le Silpo насчитывала 276 супермаркетов общей площадью 399,5 тысячи квадратных метров. Из них 23 супермаркета "Сильпо" было открыто в 2020 году.

Согласно отчету, в 2021 году компания планирует расширить сеть супермаркетов на 18 объектов — до 294 магазинов, а к 2024 году увеличить их количество на 30% — до 360.

ООО "Сильпо-Фуд" создано в начале августа 2016 года. Согласно информации в Едином госреестре, его учредителем является ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Ритейл Капитал" (100%, Киев), конечным бенефициаром выступает Владимир Костельман. Уставный капитал "Сильпо-Фуд" составляет 13,05 млрд грн.

Fozzy Group — один из крупнейших украинских ритейлеров почти с более чем 690 торговыми точками на всей территории страны. Компания развивает торговые сети различных форматов: супермаркеты "Сильпо", оптовые гипермаркеты Fozzy Cash & Carry, магазины у дома "Фора", дискаунтеры Thrash!, фармацевтические супермаркеты "Біла ромашка", а также магазины персональной электроники Ringoo.

Напомним также, что в конце марта сеть супермаркетов "Сильпо" начала пилотный проект по доставке заказов самолетами в небольшие населенные пункты, где не работают логистические операторы.