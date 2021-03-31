"Сильпо" будет доставлять покупателям продукты на самолетах

Сеть супермаркетов "Сильпо" начала пилотный проект по доставке заказов самолетами в небольшие населенные пункты, где не работают логистические операторы — пока только по Киевской области.

Как говорится в сообщении компании, доставка осуществляется шестью самолетами с аэродрома в Киевской области. Для организации доставки ангар для самолетов был переоборудован в специальный авиараспределительный центр (АРЦ).

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Доставка самолетом работает в радиусе 40-минутного полета от АРЦ, ведь нам важно привезти продукты гостям максимально свежими", — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что после запуска плановых и экспресс-доставок решились следующий логический шаг — авиадоставку, поскольку "всегда выбирают самые инновационные решения в логистике", внимательно наблюдая и изучая тренды.

"Тестирование услуги осуществляется по "белым спискам". Гости, которые стали участниками "Собственного счета" в "Сильпо" в Киевской области, получили предложение сделать заказ на shop.silpo.ua с опцией авиадоставки. С начала марта первые гости уже могли получить вкусности самолетами — в этот период мы внимательно изучали отзывы, чтобы усовершенствовать сервис и сделать его максимально удобным", — сообщили в "Сильпо".

На данный момент в рамках пилотного запуска доставка самолетом выполняется бесплатно для заказов от 1500 грн. Кроме того, существует ограничение по весу заказа: самолетом доставлятся не более 40 кг за один раз.

Это связано с тем, что самолет может не иметь опции приземлиться в непосредственной близости к дому. Сообщается, что инженеры офиса логистики "Сильпо" уже работают над решением по установке на самолеты специального мобильного оборудования, чтобы они могли доставить даже объемные и тяжелые заказы прямо к дверям покупателей.

Заказ предварительно собираются в распределительном центре в Броварском районе, далее в АРЦ индивидуальные заказы окончательно комплектуются непосредственно перед доставкой. Такую систему разработали, чтобы придерживаться температурных режимов для разных продуктов.

"После изучения спроса и анализа заказов авиадоставки "Сильпо" рассмотрит возможность открытия полноценного dark skystore для оперативной обработки заказов", — сообщили также в компании.

Напомним также, что в феврале Антимонопольный комитет разрешил Fozzy Group, владеющей сетью "Сильпо", выкупить сеть супермаркетов "Фуршет".