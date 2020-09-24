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50 минут назад

Косюк открыл в Киеве сеть по продаже шаурмы

За два года компания МХП планирует открыть две тысячи точек по продаже шаурмы

Юрий Косюк. Фото: Facebook Юрий Косюк. Фото: Facebook
Юрий Косюк. Фото: Facebook

Аграрный холдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) бизнесмена Юрия Косюка открыл первую точку продажи шаурмы — Döner Market. Она расположилась в Киеве на улице Срибнокильской, 11/2, передает The Page.

Как заявил Косюк на открытии первой точки, за два года компания планирует открыть две тысячи точек.

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"Я хочу, чтобы это было за два года. Это бизнес наших партнеров, а не МХП, мы становимся только площадкой. Мы же отвечаем за безопасность и качество продукции", — заявил Косюк.

По словам бизнесмена, "это удобно, это быстро и это пища, которую ты можешь взять и съесть на ходу".

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"Это безопасно, и по цене это лучшее решение для людей, которые не имеют много денег, но хотят вкусно поесть", — добавил он.

Ранее МХП начал развивать еще одну розничную сеть — "Секреты шефа" (мясной магазин и кафе).

Напомним, владелец крупнейшего производителя курятины в Украине компании "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк планирует в ближайшее время построить в Украине бульонный завод.

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