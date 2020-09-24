Косюк открыл в Киеве сеть по продаже шаурмы

Аграрный холдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) бизнесмена Юрия Косюка открыл первую точку продажи шаурмы — Döner Market. Она расположилась в Киеве на улице Срибнокильской, 11/2, передает The Page.

Как заявил Косюк на открытии первой точки, за два года компания планирует открыть две тысячи точек.

"Я хочу, чтобы это было за два года. Это бизнес наших партнеров, а не МХП, мы становимся только площадкой. Мы же отвечаем за безопасность и качество продукции", — заявил Косюк.

По словам бизнесмена, "это удобно, это быстро и это пища, которую ты можешь взять и съесть на ходу".

"Это безопасно, и по цене это лучшее решение для людей, которые не имеют много денег, но хотят вкусно поесть", — добавил он.

Ранее МХП начал развивать еще одну розничную сеть — "Секреты шефа" (мясной магазин и кафе).

Напомним, владелец крупнейшего производителя курятины в Украине компании "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк планирует в ближайшее время построить в Украине бульонный завод.