Косюк "в роли Трампа" станет телеведущим — СМИ

Владелец агрохолдинга "Мироновский Хлебопродукт" (МХП) Юрий Косюк может стать ведущим украинской версии американского бизнесового реалити-шоу "Ученик" (The Apprentice), которое вел президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Лига. Бизнес.

По данным СМИ, Косюк возьмет на себя все затраты на производство передачи. Продакшеном, который будет производить программу, стала компания Osnova film и она будет выходить на телеканале ICTV.

В украинском варианте программы, 12 участников в течение 13 недель будут соревноваться за работу в МХП.

В агрохолдинге не подтвердили и не опровергли эту информацию.

"Компания МХП стремится быть максимально открытой для общества и ежегодно осваивает новые современные каналы коммуникаций. 2020-й не является исключением и мы рассматриваем возможность реализации нескольких нестандартных медийных проектов, направленных на информирование общественности о принципах прозрачности ведения бизнеса, которые исповедует наша компания. О решении по внедрению того или иного проекта в первую очередь будут проинформированы СМИ", — прокомментировали в пресс-службе МХП.

На телеканале ICTV сообщили, что на осень пока новых проектов не ожидается.



Отметим, что реалити-шоу The Apprentice транслировалось на американском телеканале NBC 15 сезонов в течение 2004-2017 годов. По сюжету участники проходят 13-недельный испытательный срок для работы в компании Трампа. Тех, кто не выдержал испытания, он провожал из шоу фразой "You are fired!" ("Вы уволены!"), которую позже зарегистрировали как торговую марку.

Победители же получали место топ-менеджера с годовым окладом в 250 тысяч долларов. Трамп благодаря шоу был одним из самых высокооплачиваемых ведущих на ТВ. Он покинул его после старта президентской гонки.

Ранее стало известно, что Косюк планирует в ближайшее время построить в Украине бульонный завод.