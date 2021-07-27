Как агрокомпании софинансируют социальные проекты партнеров и громад

Осознавая это и разделяя цели в сфере устойчивого развития, агропромышленные компании расширяют программы корпоративной социальной ответственности и активизируют практическую деятельность в социальной сфере. Лидеры аграрного рынка форматируют свою социальную активность по международным стандартам и присоединяются к Глобальному договору ООН.

На реализацию социальных программ аграрные компании Украины ежегодно выделяют десятки и сотни миллионов гривен, и с каждым годом эти суммы возрастают. Так, в прошлом году социальный бюджет у некоторых агропромышленных компаний, акции которых котируются на международных биржах, выросли более чем в три раза.

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Одним из важных направлений КСО украинских агрокомпаний становится сотрудничество с местными громадами. Все больше агропроизводителей стали выделять такое взаи­модействие в отдельное направление своей деятельности и наполнять его новыми смыслами. В частности, по такому пути сейчас идут "Астарта", "Кернел", "Континентал Фармерз Груп", МХП и другие. А критериями отбора проектов для включения их в планы КСО у ведущих игроков аграрного рынка являются продолжительность партнерства по таким проектам, конкретность и осязаемость результатов по ним, степень вовлеченности громад и населения в проекты.

"Программа устойчивого развития "Кернел" соответствует запросу громад в регионах присутствия компании. Многолетний опыт сотрудничества с местными громадами, регулярная коммуникация с ними и местной властью помогают нам определять актуальные проблемы и потребности в каждом населенном пункте. Нам важно, чтобы реализованные проекты не были сиюминутными улучшениями, а имели пролонгированный эффект для громад", — отмечает руководитель департамента коммуникаций, PR и GR компании "Кернел" Оксана Коваль.

Содержание программ по взаимодействию с громадами у компаний самое разное, но степень общности достаточно высокая. Обычно под партнерством с громадами имеется в виду содействие в реализации социальных запросов администраций громад по развитию инфраструктуры населенных пунктов, учреждений образования и культуры, спортивной жизни, адресная помощь местному населению, арендодателям земли и многое другое.

Среди разнообразия направлений сотрудничества с громадами выделяются те, по которым просматриваются не только социальные аспекты, но и финансовые интересы как минимум одной из сторон. При этом наиболее перспективными форматами партнерства эксперты считают такие, которые предполагают финансирование проекта с обеих сторон. Весьма востребованной формой подобного партнерства в последнее время становятся местные кооперативы, коммунальные предприятия, клубы сельхозпроизводителей и т. п.

"Наибольшая ценность для нас — качественные партнерские отношения. Развитие возможно только при наличии искреннего желания изменить жизнь своей громады к лучшему. Чем больше таких партнерств, тем лучше и для региона, и для всей страны. Поэтому мы стремимся поддерживать местных предпринимателей", — поясняет позицию холдинга МХП директор БФ "МХП — Громаде" Татьяна Волочай. Кстати, количественные показатели деятельности этого фонда весьма красноречивы. Его социальными проектами в 2020 году были охвачены 700 населенных пунктов и 500 партнерских организаций. В эти проекты было инвестировано более 200 млн грн.

Ценный опыт в развитии кооперативного движения в территориальных громадах уже имеют такие компании, как "Кернел" и "Континентал Фармерз Груп". "Кернел" активно поддерживает деятельность заготовительных кооперативов. "В регионах много семей, которые хотят получать дополнительный заработок, не выезжая за пределы родного села. Вариант занятости и заработка для них — сбор лекарственных трав, которые в дальнейшем сдают на переработку производителю. Аналогично с лесными или культивированными ягодами. В этом мы тоже помогаем. Так, прошлой осенью компания организовала в Хмельницкой области централизованную сдачу собранной бузины, взяв на себя вопросы логистики", — рассказывает Оксана Коваль.

"Континентал Фармерз Груп" поддерживает развитие кооперативов в пчеловодстве, ягодоводстве, заготовке молока и других сферах. Компания уже помогла создать более 30 кооперативов. Только за прошлый год она инвестировала в кооперативное движение 598 тыс. грн, 68% из которых пришлись на Тернопольскую область. Развитие кооперативного движения — одна из приоритетных социальных инициатив, отмечают в компании.

В связи с предстоящим открытием рынка земли с середины нынешнего года крайне важным становится дальнейшее развитие партнерских отношений с арендодателями. Это отмечают как крупные агрохолдинги, так и компании, располагающие меньшим земельным банком, в частности "ПриватАгро", Vitagro, "Укрпроминвест-Агро". "Заботиться о благополучии арендодателей и честно выполнять обязательства перед стейкхолдерами — аксиома деятельности МХП. Еще до разговоров о рынке земли холдинг реализовывал множество социальных программ для жителей населенных пунктов, где есть мощности МХП", — говорит Татьяна Волочай. Конечно, удачные социальные проекты позитивно сказываются на взаимоотношениях аграриев с арендодателями. Кстати, уровень лояльности последних компании обычно оценивают с помощью опросов и контролируют по показателям своих земельных банков.

Большую роль в развитии территорий имеют также инвестиции агрокомпаний в бизнес по всей Украине и налоговые отчисления в бюджеты разных уровней. В компании "Нибулон", в частности, отмечают: "За почти 30-летнюю историю компания инвестировала в страну более $2,3 млрд. Мы один из самых крупных плательщиков налогов страны, и это прежде всего социальная ответственность бизнеса". Кроме того, огромное количество сельхозпроизводителей могут сэкономить немало средств, воспользовавшись максимально приближенной к ним крупной сетью перегрузочных терминалов и элеваторов "Нибулона", а высвободившиеся ресурсы инвестировать в развитие своих предприятий, считают в "Нибулоне".

Наиболее продвинутые представители украинского АПК уже выходят на следующий уровень партнерства с громадами и местными предпринимателями. Так, "Кернел" запустил проект выгодного партнерства для сельхозпроизводителей, с которыми работает уже много лет. В рамках программы Open Agribusiness компания помогает технологиями и ресурсами, а фермеры в итоге на 20-40%, как утверждают в "Кернел", повышают урожайность своих сельхозкультур. За счет расширения действия программы на мелких фермеров "Кернел" в 2020 финансовом году, согласно отчету за этот период, увеличил земельный банк проекта на 32 тыс. га. Выгода обоюдная, вариант партнерства рабочий.

Наиболее продвинутые представители украинского АПК уже выходят на следующий уровень партнерства с громадами и местными предпринимателями

Успехи социального движения в украинском АПК уже замечают международные доноры. Так, агропромхолдинг "Астарта" в партнерстве с посольством Швейцарии и компанией ErnstandYoung реализует проект по устойчивому социально-экономическому развитию Волочисской ОТГ "Smart-импульс для громад". А проектом для начинающих предпринимателей "Село. Шаги к развитию" фонда "МХП — Громаде" в 2020 году заинтересовался ПРООН в Украине. Более того, на нынешний год, равно как и на последующие, фонд имеет план по построению глобального партнерства, заявляет Татьяна Волочай.

Отдельным вектором в социальном партнерстве с громадами с прошлого года стало медицинское направление. И в первую очередь помощь местному населению в борьбе с COVID-19. Вклад представителей агробизнеса в сдерживание пандемии и сохранение здоровья населения неоценимый и многогранный. Эта сфера партнерства достойна отдельной главы. Сухая цифровая сводка тоже весьма показательна. Компания "Нибулон" на борьбу с COVID-19 направила 100 млн грн, что эквивалентно 10 бюджетам развития медицинской сферы Николаева. "Кернел" только за прошлый год выделил на борьбу с пандемией 150 млн грн. Суммарный вклад МХП в борьбу с коронавирусом превысил 85 млн грн.

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В 2020 году в МХП реализовали проекты возобновления плодородия почв и "виртуальных энергетик" по использованию технологий искусственного интеллекта в трейдинге электроэнергии. Компания начала строительство еще одного маслопрессового завода. В прошлом году МХП трансформировался из сырьевой компании в кулинарную, запустив три новых формата: магазины "Мясомаркет", стритфуд Döner Market и гастростудию "Секреты шефа". В 2021-м агрохолдинг запустил R&D-лабораторию и готовится к запуску R&D-центра. Также внедряет систему SAP.

В прошлом году "Кернел" продал 50% доли в зерновом терминале "Тамань" (Россия), таким образом закончив выход из российских активов. Также компания приобрела контроль над маслоэкстракционным заводом "Эллада" в Кропивницком за $45 млн. Агрохолдинг запустил три когенерационные установки по производству электроэнергии из возобновляемых источников — шелухи подсолнечника. Еще три установки будут построены до конца 2021 года. Общие инвестиции в проект составят около $169 млн.

Финансовые показатели агропромхолдинга за 2020 год стали лучшими за последние три года. Компания заняла третье место среди 89 мировых аграрных компаний в рейтинге рисков в сфере экологии, социальной политики и корпоративного управления (ESG) от международного рейтингового агентства Sustainalytics. "Астарта" также была награждена за лидерство в энергетическом менеджменте Energy Management Leadership Awards. В прошлом году компания прошла сертификацию производителя органической продукции и получила первый урожай органических зерновых и масличных культур.

Компания продолжает реализацию масштабного проекта по возрождению судоходных транспортных артерий. Летом прошлого года "Нибулон" построил свой первый речной перегрузочный терминал в Днепропетровской области (с. Марьянское) мощностью 76 тыс. т единовременного хранения зерновых. Общий объем инвестиций в проект составил $23 млн. Также компания реализовала целый ряд социально ориентированных проектов общей стоимостью более 11 млн грн.

За 2020 год компания увеличила отчисления в бюджеты всех уровней на 253,2 млн грн в сравнении с 2019-м. На социальную поддержку громад, с которыми агрохолдинг сотрудничает на территории пяти областей Западной Украины, компания направила 30,8 млн грн. В "Континентал Фармерз Груп" продолжают развитие кооперации: на приобретение оборудования для кооперативов и организацию учебных мероприятий для их участников агрохолдинг выделил 698 тыс. грн.