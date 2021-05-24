Новый НДС на агросырье сократил налоговые "скрутки" и увеличил поступления в бюджет — СМИ

Сниженный НДС на агросырье, который действует в Украине с 1 марта 2021 года, показал первые позитивные результаты: сократились объемы налоговых махинаций, доходы в госбюджет выросли. Об этом пишет "Газета по-украински".

В комплексе с активизацией фискальной и налоговой служб новая ставка стимулировала снижение ежемесячного объема "скрученного" НДС по итогам I квартала на 23% по сравнению с октябрем-декабрем 2020 года. Поступления НДС за четыре месяца текущего года увеличились в 1,5 раза.

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"Без фактического роста экономики в бюджет дополнительно поступило 18 млрд грн налогов. Более объективную картину покажет второй квартал, но и в первом прогнозируемого проседания по НДС, как видим, не возникло", — говорится в материале.

Кроме того, не оправдались прогнозы ряда экспертов о возникновении трудностей с администрированием — отрицательное значение НДС не стало проблемой для легальных агропроизводителей. Более того, новая ставка позволила фермерам несколько сократить расходы в период посевной.

По оценке заместителя главы Всеукраинской аграрной рады Михаила Соколова, для агропроизводителя, который продает продукцию с 1000 га, НДС на уровне 14% в дальнейшем будет генерировать до 120 тыс. грн дополнительного дохода в год.

"На рынке нововведение встретили в целом позитивно. Это первый компенсатор, который отрасль получила после болезненной отмены спецрежима НДС с 2017 году", — пишет издание.

На фоне позитивного эффекта в МинАПК выступили с инициативой расширить действие новой ставки НДС с сырья на всю агропродукцию без исключения. "Ответственная государственная политика в данном случае — это системные меры по снижению цен на все социально значимые продукты питания, которые входят в продовольственную корзину украинского потребителя. Во всем мире, и прежде всего в ЕС, этого достигают введением сниженной ставки НДС для таких продуктов", — написал министр Роман Лещенко в Facebook.

По мнению главы Ассоциации "Мясной отрасли" Александра Скорика, такой шаг стал бы ощутимым подспорьем и для производителей, и для потребителей сельскохозяйственной продукции: "Снижение цепочки до 14% для всех продуктов агросектора полностью выведет всю продукцию из возможного обнала и скруток, что с лихвой компенсирует потерю НДС в размере 6%".