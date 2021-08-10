В 2021 году в Украине прогнозируют самый высокий за всю историю урожай пшеницы

По состоянию на 5 августа украинские сельхозпредприятия с 7,4 млн га, или 46% площадей, намолотили 32,2 млн т ранних зерновых и зернобобовых культур с урожайностью 4,35 тонны с гектара (т/га).

Как сообщает Graintrade, в прошлом году на эту дату было обмолочено 56% площадей, а урожайность составляла 3,89 т/га, в частности:

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– пшеницы с 5,1 млн га, или 72% площадей, собрано 23,4 млн тонн с урожайностью 4,55 т/га (3,98 т/га в прошлом году),

– ячменя с 2 млн га, или 79% площадей, собрано 8,048 млн тонн с урожайностью 4,12 т/га (3,76 т/га в прошлом году),

– гороха с 208 тысяч га, или 86% площадей, собрано 472 тысячи тонн с урожайностью 2,27 т/га (2,2 т/га в прошлом году).

Кроме того, с 788 тысяч га, или 78% площадей, собрано 2,1 млн тонн рапса с урожайностью 2,67 т/га.

Самая высокая урожайность зерновых зафиксирована в Хмельницкой и Волынской областях — 6,06 и 6,05 т/га соответственно, где пока обмолочено 14% и 32% площадей. Лучшую урожайность рапса получили на Полтавщине — 3,95 т/га и в Ивано-Франковской области — 3,57 т/га.

По информации издания, на фоне высокой урожайности пшеницы в южных регионах и учитывая традиционно высокую урожайность в центральных и западных областях, все более вероятными выглядят прогнозы урожая пшеницы на уровне 31-32 млн тонн.

При этом темпы экспорта зерна постепенно ускоряются, и по состоянию на 6 августа Украина отгрузила 3,629 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 390 тысяч тонн превышает прошлогодний показатель.

Однако этот рост обусловлен наращиванием по сравнению с соответствующим периодом предыдущего сезона экспорта кукурузы с 0,5 до 1,05 млн тонн и ячменя с 1,062 до 1,312 млн тонн, тогда как экспорт пшеницы снизился с 1,67 до 1,25 млн тонн.

Напомним, по результатам зернового маркетингового года 2020/2021, по оценкам аналитиков Украинской зерновой Ассоциации, Украина экспортировала 48,8 млн тонн зерновых и масличных культур из урожая в 84,2 млн тонн. А урожай этого сезона ожидается на уровне 100 млн тонн, из которых около 62,3 млн тонн планируется отправить на экспорт.

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