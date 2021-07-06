В Хмельницкой области откроют завод по переработке кукурузы

В городе Дунаевцы Хмельницкой области компания "Сытный двор" завершает монтаж линии консервирования початков сладкой кукурузы в прозрачную барьерную термопленку мощностью 30 тысяч початков за день.

Об этом рассказал директор производства Павел Майструк, сообщает AgroPortal.ua .

По информации издания, срок хранения продукции при комнатной температуре составляет один год.

"Такую продукцию называют мягкая консерва, потому что барьерная пленка может выдерживать стерилизацию при 121 градусах Цельсия, затем она может храниться как обычные продукты, хлеб, например — при комнатной температуре, от 5 до 35 градусов", — пояснил Майструк.

Читайте также: В мире ожидается рекордный урожай кукурузы

Продукция будет выпускаться под торговой маркой "Братья кукурузы". В упаковке будет два качана, без добавления сахара, специй или ароматизаторов.

Ранее сообщалось, что по итогам первой половины 2020/21 маркетингового года Китай стал ключевым импортером украинской кукурузы.

За указанный период китайцы закупили в Украине практически 7 млн тонн этой зерновой культуры.

Напомним, по состоянию на 11 июня 2021 года объем экспорта зерновых культур из Украины составил более 42,9 млн тонн, что на 22%, или 12,3 млн тонн, ниже показателя минувшего года (55,2 млн тонн).