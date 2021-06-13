Украинские аграрии значительно сократили экспорт зерновых

По состоянию на 11 июня 2021 года, объем экспорта зерновых культур из Украины составил более 42,9 млн тонн, что на 22% или 12,3 млн тонн ниже показателя минувшего года (55,2 млн тонн).

Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передает Информационно-аналитический портал АПК Украины.

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В частности, пшеницы с начала сезона экспортировано более 16,1 млн тонн, что на 20% меньше, чем в минувшем сезоне. Поставки ячменя на внешние рынки составили 4,15 млн тонн (-16). На отчетную дату ржи отправлено 8,3 тысяч тонн, что на 1,2% превышает прошлогодний показатель.

Кукурузы на внешние рынки за отчетный период ушло 21,97 млн т, что на 7,4 млн т или 25% меньше прошлогодних показателей.

В то же время, экспорт украинской муки с начала сезона составил 116,2 тысяч тонн, что на 64% уступает показателю на аналогичную дату прошлого сезона.

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При этом, в 2019/20 МГ экспорт зерновых и зернобобовых культур составил 56,73 млн тонн: пшеница — 20,5 млн тонн;

ячмень — 5,1 млн тонн;

рожь — 8,2 тысяч тонн;

кукуруза — 30,33 млн тонн;

мука — 334,2 тысяч тонн.

Напомним, по состоянию на 21 мая Украина с начала 2020/21 маркетингового года (МГ, 1 июля) экспортировала 40,85 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 12,444 млн тонн уступает показателю на аналогичную дату годом ранее.

За первый квартал 2021 года импорт товаров в Украину увеличился на 11% и составил до $15,02 млрд. Экспорт при этом возрос на 12%, до $13,71.

По состоянию на январь — февраль 2021 года товарооборот Украины превысил показатели 2020 года на 4,44% и составил $17,57 млрд.