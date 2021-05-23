Украина существенно сократила экспорт зерновых

По состоянию на 21 мая Украина с начала 2020/21 маркетингового года (МГ, 1 июля) экспортировала 40,85 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 12,444 млн тонн уступает показателю на аналогичную дату годом ранее.

По данным Государственной таможенной службы, с начала текущего месяца отгрузка указанной продукции оценивается в 1,808 млн тонн.

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В разрезе культур за прошедший период сезона экспортировано 15,619 млн тонн пшеницы (-4,304 млн тонн к прошлогоднему показателю), 4,135 млн тонн ячменя (-660 тысяч тонн) и 20,409 млн тонн кукурузы (-7,482 млн тонн).

Кроме этого, с начала мая Украина экспортировала 0,5 тысяч тонн ржи, что позволило увеличить суммарный объем отгрузок зерновой в 2020/21 МГ до 2,2 тысяч тонн (-6 тысяч тонн).

Суммарный экспорт муки из Украины по состоянию на 21 мая оценивается в 109,9 тысяч тонн (-199,5 тысяч тонн), в том числе, пшеничной — в 108,9 тысяч тонн (-198,5 тысяч тонн).

Напомним, за первый квартал 2021 года импорт товаров в Украину увеличился на 11% и составил до $15,02 млрд. Экспорт при этом возрос на 12%, до $13,71.

По состоянию на январь — февраль 2021 года товарооборот Украины превысил показатели 2020 года на 4,44% и составил $17,57 млрд.