  • Главная
  • Бизнес
  • Крупный бизнес
  • АПК
АПК 10 минут назад

Украина существенно сократила экспорт зерновых

С начала текущего месяца отгрузка указанной продукции оценивается в 1,808 млн тонн

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

По состоянию на 21 мая Украина с начала 2020/21 маркетингового года (МГ, 1 июля) экспортировала 40,85 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 12,444 млн тонн уступает показателю на аналогичную дату годом ранее.

По данным Государственной таможенной службы, с начала текущего месяца отгрузка указанной продукции оценивается в 1,808 млн тонн.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В разрезе культур за прошедший период сезона экспортировано 15,619 млн тонн пшеницы (-4,304 млн тонн к прошлогоднему показателю), 4,135 млн тонн ячменя (-660 тысяч тонн) и 20,409 млн тонн кукурузы (-7,482 млн тонн).

Читайте также:
Украина экспортировала почти 38 млн т зерна: на 24% ниже прошлогоднего показателя

Кроме этого, с начала мая Украина экспортировала 0,5 тысяч тонн ржи, что позволило увеличить суммарный объем отгрузок зерновой в 2020/21 МГ до 2,2 тысяч тонн (-6 тысяч тонн).

Суммарный экспорт муки из Украины по состоянию на 21 мая оценивается в 109,9 тысяч тонн (-199,5 тысяч тонн), в том числе, пшеничной — в 108,9 тысяч тонн (-198,5 тысяч тонн).

Напомним, за первый квартал 2021 года импорт товаров в Украину увеличился на 11% и составил до $15,02 млрд. Экспорт при этом возрос на 12%, до $13,71.

По состоянию на январь — февраль 2021 года товарооборот Украины превысил показатели 2020 года на 4,44% и составил $17,57 млрд.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Розничная торговля в Украине выросла почти на 15% — Шмыгаль
Розничная торговля в Украине выросла почти на 15% — Шмыгаль
Экспорт украинского подсолнечного масла упал к минимуму за последние 3 сезона
Экспорт украинского подсолнечного масла упал к минимуму за последние 3 сезона
Экспорт яиц из Украины в 2021 году упал в 2,6 раза
Экспорт яиц из Украины в 2021 году упал в 2,6 раза
Загрузка...
Новое видео
Как удерживать и вести к успеху мультинациональную команду? Опыт холдинга TECHIIA — Виктория Дзыба

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Экспорт украинского подсолнечного масла упал к минимуму за последние 3 сезона

  3. Поставщик российского топлива Socar предложит пакетные контракты украинским компаниям

  4. НБУ будет следить за всеми активами банковских клиентов

  5. Карантин: в Украине одна область остается в "оранжевой" зоне

Ивент
Антикризовий PR-марафон: комунікації під час всеосяжного хаосу
Антикризовий PR-марафон: комунікації під час всеосяжного хаосу
Під час марафону відбудуться три панельні дискусії за участі найкращих PR-фахівців та експертів з комунікацій
Загрузка...