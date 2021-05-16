Украина в I квартале нарастила экспорт на 12% — Госстат

За первый квартал 2021 года импорт товаров в Украину увеличился на 11% и составил до $15,02 млрд. Экспорт при этом возрос на 12%, до $13,71.

Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины.

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По информации Госстата, экспорт товаров из Украины за январь — март 2021 составил $13,71 млрд, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В то же время, за этот период в Украину импортировано продукции на $15,02 млрд грн, что на 11% превышает показатель первого квартала минувшего года.

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Внешнеторговые операции в I квартале 2021 проводились с партнерами из 208 стран мира.

Наибольшее количество товаров за отчетный период Украина экспортировала в Китай (на $1,94 млрд, что на 56,7% больше, чем за январь — март 2020 года), Польшу — на $1,06 млрд (+26,8%) и Турцию — $879,4 млн (+31%).

Больше всего за первые три месяца 2021 года Украина продала на внешних рынках черных металлов (на $2,66 млрд, +29,4%); зерновых ($2,16 млрд, -17,6%); жиров и масел животного или растительного происхождения ($1,58 млрд, +9,8%).

За этот же период больше всего товаров Украина импортировала из Китая (на $2,27 млрд, +18,4%); Германии (на $1,27 млрд, -13,3%) и Российской Федерации ($1,16 млрд, -3,5%).

Ранее сообщалось, что за четыре месяца текущего года Украина увеличила импорт алюминиевых руд и концентрата (бокситов) в натуральном выражении на 44,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1 млн 777,93 тысяч тонн.

Напомним, по состоянию на январь — февраль 2021 года товарооборот Украины превысил показатели 2020 года на 4,44% и составил $17,57 млрд.

Источник фото: Depositphotos.