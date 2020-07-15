В первом полугодии 2020 года Украина существенно сократила товарооборот

В первом полугодии 2020 года в Украину импортировали товаров на более $24,3 млрд. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины (ГТСУ).
По информации ГТСУ, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, импорт уменьшился на $3,4 млрд или на 12%.
За этот период из Украины экспортировали товаров на $23 млрд, что на $1,6 млрд или на 6% меньше, чем за первое полугодие прошлого года.
В результате этого, сальдо (разница между импортом и экспортом) зафиксировано отрицательное — $1,4 млрд.
За первые 6 месяцев больше всего в Украину импортировали из следующих стран:
- Китая — 15% от общего импорта;
- Германии — 9%;
- Российской Федерации — 9%.
Чаще всего импортировали:
- топливо минеральное;
- нефть и продукты ее перегонки;
- битуминозные вещества;
- воск минеральный;
- реакторы ядерные, котлы, машины, оборудование и механические устройства, их части;
- средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, их части и оборудование.
Главными партнерами Украины по экспорту выступили:
- Китай — 13% от общего экспорта;
- Польша — 6%;
- Российская Федерация — 6%.
Чаще всего экспортировали:
- зерновые культуры;
- черные металлы;
- жиры и масла животного или растительного происхождения;
- продукты их расщепления;
- готовые пищевые жиры;
- воск животного или растительного происхождения.
Как сообщалось ранее, введение ограничительных мер в Украине, а также в соседних государствах из-за коронавирусной инфекции повлияло на работу украинской таможни — товарооборот за первый квартал 2020 года упал на 5% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года, тогда как был запланирован рост на 11,3%.
Напомним, что с 8 декабря в Украине официально заработала Государственная таможенная служба (ГТС), которой передали полномочия Государственной фискальной службы.