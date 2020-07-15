В первом полугодии 2020 года Украина существенно сократила товарооборот

В первом полугодии 2020 года в Украину импортировали товаров на более $24,3 млрд. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины (ГТСУ).

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По информации ГТСУ, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, импорт уменьшился на $3,4 млрд или на 12%.

За этот период из Украины экспортировали товаров на $23 млрд, что на $1,6 млрд или на 6% меньше, чем за первое полугодие прошлого года.

В результате этого, сальдо (разница между импортом и экспортом) зафиксировано отрицательное — $1,4 млрд.

За первые 6 месяцев больше всего в Украину импортировали из следующих стран:

- Китая — 15% от общего импорта;

- Германии — 9%;

- Российской Федерации — 9%.

Чаще всего импортировали:

- топливо минеральное;

- нефть и продукты ее перегонки;

- битуминозные вещества;

- воск минеральный;

- реакторы ядерные, котлы, машины, оборудование и механические устройства, их части;

- средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, их части и оборудование.

Главными партнерами Украины по экспорту выступили:

- Китай — 13% от общего экспорта;

- Польша — 6%;

- Российская Федерация — 6%.

Чаще всего экспортировали:

- зерновые культуры;

- черные металлы;

- жиры и масла животного или растительного происхождения;

- продукты их расщепления;

- готовые пищевые жиры;

- воск животного или растительного происхождения.

Как сообщалось ранее, введение ограничительных мер в Украине, а также в соседних государствах из-за коронавирусной инфекции повлияло на работу украинской таможни — товарооборот за первый квартал 2020 года упал на 5% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года, тогда как был запланирован рост на 11,3%.

Напомним, что с 8 декабря в Украине официально заработала Государственная таможенная служба (ГТС), которой передали полномочия Государственной фискальной службы.