100 дней карантина: что случилось в экономике, бизнесе и обществе Украины — исследование

В субботу, 20 июня 2020 года, украинское общество перешагнуло отметку в 100 дней действия карантина. За это время экономика пришла в упадок, многие лишились работы, а бизнесу пришлось срочно искать новые форматы работы. Эксперты Павел Поликарчук и Мария Данюк из издания "Рейтинг", во время онлайн-панели "Экономика карантина" оценили, насколько изменилась жизнь людей и их доходы в условиях эпидемии, как карантин повлиял на бизнес и экономику и сколько потерял бюджет.

Вирус

В первые 30 дней карантина количество новых случаев заражения ежедневно медленно увеличивалось. С середины апреля по начало июня их число уверенно держалось на одном уровне. Но с начала июня по всем признакам видима вторая волна, при этом количество больных растет гораздо динамичнее, чем в начале карантина. За последние 10 дней было установлено уже 5 антирекордов по количеству подтвержденных случаев в сутки.

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Если с внедрением карантина мобильность населения стремительно снизилась, то возврат мобильности на "докарантинный" уровень состоялся даже раньше, чем сняли ограничения на работу общественного транспорта.

Демография и миграция

Несмотря на пессимистические настроения, уровень смертности в стране за период карантина даже снизился. Причины очевидны — снижение социальной активности населения привело к сокращению количества ДТП и различных инцидентов, люди стали осторожнее и стали больше уделять внимания собственному здоровью. Увеличение смертности от коронавируса не наблюдается. Однако подтвердить это получится только после окончания карантина, когда Госстат получит от отделов регистрации докторские свидетельства о смерти и обнародует информацию о количестве умерших с распределением по причинам смерти.

Общую тенденцию сокращения населения это не изменило, но несколько замедлило. Так, за 100 дней карантина в Украине внесены в реестр актов гражданского состояния данные о рождении 63 854 детей и смерти 139 730 людей, что показывает естественное сокращение населения страны на 75 876 человек.

Закрытие границ и прекращение международного сообщения сократило и миграционный поток. За это время в страну вернулось на 427 тысяч граждан больше, чем выехало за границу. Но с начала июня ситуация вернулась к привычному направлению — людей выезжает за границу больше, чем возвращается.

Занятость и доходы населения

За время карантина количество безработных увеличилось на 157 тысяч человек и достигло рекордной отметки в 517 тысяч.

Большинство из них зарегистрировались в течение пяти недель после ввода постановления КМУ, которое позволило становиться на учет по безработице по сокращенной процедуре. В среднем число потерявших работу увеличивалось на 25 тысяч человек в неделю. Уже с июня этот показатель колеблется в пределах 2500 человек в неделю.

Кроме того, число людей, которым была начислена официальная заработная плата, за март-апрель сократилось на 437 тысяч человек, 85% из них работало в частном секторе. Обычное соотношение работающих в частном и бюджетном секторах составляет 72% и 28% соответственно, то есть хорошо видно, что доля людей потерявших доходы в частном секторе значительно больше, чем в бюджетном.

Всего в апреле официальную зарплату получили 9 млн 947 тысяч человек, при том, что количество пенсионеров составляет 11 млн 268 тысяч, из которых 2 млн 621 тысяч еще работают.

А вот средняя начисленная заработная плата в апреле снизилась на 8% по сравнению с мартом.

Закономерно, что ситуация с миграционным движением отразилась и на денежных переводах в Украину от заробитчан. Если обычно ежемесячно поступало 1-1,1 млрд долларов (по расчетам компании ICU), то в марте общая сумма переводов по сравнению с предыдущим месяцем сократилась на 7,2%, а в апреле еще на 14%.

Население активно продавало собственные валютные сбережения — так, за март-май люди продали банкам валюты на 4,8 млрд грн больше, чем купили.

На 3% выросла сумма полученных кредитов и одновременно до 35,3% (на 1,43%) выросла доля просроченных кредитов. Но из-за того, что методология определения "плохих" кредитов предусматривает срок просрочки в 90 дней, то реальные данные о влиянии карантина на долю просроченных кредитов можно будет увидеть только в показателях за июль.

Бизнес

Активность бизнеса в B2B сегменте показывает падение объемов поставки товаров (услуг) на 19% в апреле и еще на 3% в мае.

Есть значительное падение в промышленности. В апреле по сравнению с мартом добывающая промышленность сократилась на 16%, перерабатывающая промышленность — на 12% вследствие сокращения производства пищевых продуктов, напитков, одежды, обуви, лекарств, а также металлургического производства. Поставка энергоресурсов уменьшилась на 11% из-за спада производства электроэнергии и уменьшения объемов продаж газа в результате общего падения в промышленности и окончания отопительного сезона.

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Товарооборот внешней торговли с апреля демонстрирует положительное сальдо, однако это происходит в большинстве вследствие значительного сокращения импорта. Так, объем экспорта за март-май 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 сократился на 12%, а объем импорта — на 20%.

Розничная торговля

Объем розничной торговли немного вырос в марте за счет аптек и желания людей запастись едой, но затем стремительно сократился в апреле сразу на 21%. Наибольшие потери понесли торговля одеждой и обувью (-93%), электроникой и бытовой техникой (-42%) и другими второстепенными товарами (например, торговля ювелирными изделиями, часами, книгами, канцтоварами, игрушками и косметикой) — их продажи упали на 73%.

Для большинства направлений розничной торговли сумма среднего чека в апреле не изменилась. Значительный рост только по продуктам питания (+45%) и в интернет-торговле (+33%).

В мае розница постепенно восстановила работу, объемы начали стремительно расти и в последнюю неделю почти все достигли докарантинного уровня или превысили его за счет сезонных товаров. В целом за май объем реализации в розничной торговле составил 92% от уровня октября 2019 года.

А вот объемы расчетов через наземные POS-терминалы не вернулись на "докарантинный" уровень несмотря на фактическую работу большинства торговых точек, кафе и парикмахерских, что свидетельствует о росте доли расчетов наличными.

Финансы

Курс гривны к доллару США, начав стремительно падать еще накануне карантина и упавший до отметки 28,35 за две недели карантина, медленно укрепился к среднему уровню 26,7 и даже поступления транша от МВФ его уже не усилило.

Нацбанк, потратив на поддержание курса гривны в начале карантина почти 2 млрд долларов, за следующие два месяца выкупил назад 1,76 млрд долларов. С существующей динамикой за несколько недель международные резервы НБУ достигнут докарантинного уровня.

Также Нацбанк за это время трижды менял уровень учетной ставки, снизив ее до рекордных 6% годовых.

Бюджет

Карантин не мог не отразиться и на доходах бюджета. За 5 месяцев 2020 доходы сводного бюджета сократились по сравнению с аналогичным периодом 2019 на 7,5%, из них налоговые поступления, которые составляют около 80% всех доходов, на 3,5%.

Наибольшее влияние на падение налоговых поступлений вызвали три отрасли, поскольку имеют значительные весовые доли в структуре уплаченных налогов — это оптовая и розничная торговля, перерабатывающая промышленность, транспорт и логистика. Единственной отраслью, от которой уплата налогов растет — это сельское хозяйство.

Из 25 регионов, включая Киев, в 14 доходы местных бюджетов (без учета межбюджетных трансфертов) за 5 месяцев этого года по сравнению с 5 месяцами прошлого года упали в пределах 0,7% — 11%. В то же время в других 11 регионах доходы выросли в пределах 0,8% — 6%.

Наибольшие падения в Закарпатской (11%), Черновицкой (7,7%) и Днепропетровской областях (6,6%). Наибольший рост в Луганской (6,3%), Киевской (3,5%) и Ровенской (3,3%).