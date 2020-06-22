В Украине отныне будут иначе определять, в каких регионах требуется усиление карантина

В областях Украины с 22 июня решения об усилении карантина будут принимать местные власти.

По новой методике будут определяться регионы, требующие более жесткого карантина, говорится в постановлении на сайте Кабинета министров от 17 июня.

В частности, карантин теперь будут усиливать в регионах, где:

- загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет более 50%;

- среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов менее 24 на 100 тысяч населения в течение недели;

- коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%;

- показатель динамики роста случаев COVID-19 более 10%.

При этом местные власти теперь смогут усилить или ослабить карантин:

- по проведению спортивных, культурных, религиозных и других массовых мероприятий;

- деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению;

- работе метрополитена;

- перевозке пассажиров во всех видах сообщений;

- посещению учреждений дошкольного образования;

- работе культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов.

Указано, что усиление карантина на местах теперь будет вводиться и прекращаться на основании решения региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которое будут принимать по представлению главного государственного санитарного врача региона, с учетом оценки эпидемической ситуации.

Кроме того, в постановлении правительство рекомендует субъектам хозяйствования на период действия карантина при необходимости изменить режим их работы: начало работы в 10:00 или позже.

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Речь идет о работе заведений оптовой и розничной торговли, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов, почтовой и курьерской деятельности, временном размещении и организации питания, страховой деятельности, образовании, оказании социальной помощи, искусстве, спорте, развлечениях и отдыхе.

А вот органам исполнительной власти, другим государственным органам, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям, организациям (независимо от формы собственности) рекомендуют на период действия карантина установить работникам, где это возможно, гибкий режим рабочего времени.

Так, чиновники предлагают предусмотреть разное время начала и окончания работы для различных категорий работников или дистанционную работу. Этим хотят ограничить скопление граждан в транспорте и на дорогах следования на работу и с работы.

Ранее Кабмин продлил в Украине "адаптивный" карантин до 31 июля 2020 года из-за роста количества новых больных COVID-19.