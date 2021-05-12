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ГМК 1 час назад

Украина почти на 45% нарастила импорт алюминиевых руд

Руда и бокситы импортировались в основном из Гвинеи, Бразилии и Ганы

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

За четыре месяца текущего года Украина увеличила импорт алюминиевых руд и концентрата (бокситов) в натуральном выражении на 44,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1 млн 777,93 тысяч тонн.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", за этот период импорт бокситов в денежном выражении возрос на 51,3% — до $81,185 млн.

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По данным агентства, руда и бокситы импортировались в основном из Гвинеи (58,69% поставок в денежном выражении), Бразилии (23,6%) и Ганы (16,79%).

За этот же период Украина провела реэкспорт бокситов в объеме 71 тонна на $15 тысяч в Польшу (80%) и Германию (20%).

В 2020 году украинские предприятия увеличили импорт алюминиевых руд и концентрата в натуральном выражении на 4,6% по сравнению с 2019 годом — до 5 млн 118,633 тысяч тонн.

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При этом импорт бокситов в денежном выражении возрос на 2,8% — до $227,095 млн. Сырье также импортировали из Гвинеи (63,48% поставок в денежном выражении), Бразилии (15,02%) и Ганы (14,07%).

Бокситы являются алюминиевыми рудами, используемыми в качестве сырья для получения глинозема, а из него — алюминия. Применяются также в качестве флюсов в черной металлургии.

В Украину бокситы импортирует Николаевский глиноземный завод, аффилированный с Объединенной компанией "Российский алюминий" ("РусАл", РФ). Из бокситов производится глинозем.

Ранее сообщалось, что в Украине участки с месторождениями стратегических и критических минеральных ресурсов будут продавать на аукционах.

Напомним, ранее в Госгеонедр заявляли, что по количеству залежей некоторых цветных металлов Украина занимает первое место в мире, а геологические запасы других металлов требуют дальнейшего изучения и привлечения инвестиций.

В частности, Украина имеет довольно мощные запасы по таким металлам, как марганец, никель, кобальт и литий.

Источник фото: Depositphotos.

 

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