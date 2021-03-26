Побужский ферроникелевый комбинат окончил 2020 год с положительным результатом

По сообщению пресс-службы предприятия, Побужский ферроникелевый комбинат подвел итоги работы в 2020 году. Согласно предоставленному отчету, общий объём переработанной руды составил 1,396 млн. тонн (103,1% по отношению к результатам 2019 года), что соответствует 73,7 тыс. тонн ферроникеля из рудного сырья (99,0% к прошлому году) или 14,7 тыс. тонн никеля (103,7% к прошлому году). Сумма прибыли в 2020 году составила 3,4 млн. грн., но при этом выросла и налоговая нагрузка на комбинат. Так, налоги за отчетный период, выплаченные ПФК в бюджет Украины, составляют 125,4 млн. грн. (119,0% к прошлому году). Из них 60,6 млн. грн. — единый социальный взнос (113,9% к прошлому году) и 47,4 млн. грн. — налоги от заработной платы (111,2% к прошлому году).

"Кроме этого, в 4м квартале 2020 г. были проведены запланированные капитальные ремонты рудно-термической печи №2 (продолжительность ремонта без учета скачивания и разогрева — 78 суток; окончен 19.01.21 г.) и трубчатой вращающейся печи №3 (продолжительность ремонта — 100 суток; окончен 08.02.21 г.)", — говорится в сообщении. Сумма инвестиций составила 101,1 млн. грн.

Как уточняют на ПФК, работы по улучшению основного технологического оборудования (в частности, трубчатой вращающейся печи №2, продолжительностью 50 суток) продолжатся и в 2021 году; на эти цели запланировано 172,7 млн. грн.

Планируемый объем переработанной руды на 2021 г. составляет 1,486 млн. тонн, ферроникеля — 83,4 тыс. тонн, никеля — 16,3 тыс. тонн.

В 2020 году заработная плата увеличивалась дважды — в январе на 10% и августе на 5%. Учитывая требования действующего законодательства, производились доплаты до минимально установленного уровня в 4 723 грн., а с сентября — в 5 000 грн.

Средняя заработная плата в 2020 году составила 12 011 грн., что на 12,7% выше уровня 2019 года и на 3,6% выше средней заработной платы по Украине. С января 2021 г. заработная плата повышена еще на 5%.

"В 2017 году, в рамках плана устойчивого развития бизнеса, инвестор ПФК утвердил для предприятия программу по снижению воздействия производства на окружающую среду, поставив задачу повысить уровень очистки от выбросов до 99,9%, что соответствует европейским стандартам. Тогда же комбинат начал долгосрочный проект по реконструкции третьей ступени газоочистного оборудования на трубчатых вращающихся печах №1 и №2", — напоминает генеральный директор ПФК Денис Шевченко. — "В 2020 году были выполнены строительно-монтажные работы для фундаментов под дымосос и рукавные фильтры на сумму 8,4 млн. грн. Общая сумма затрат (стоимость поступившего оборудования и выполненных работ в 2018-2020 гг.) составила 67,2 млн. грн. На конец текущего года запланирован ввод первой линии газоочистного оборудования", — сообщает пресс-служба препдриятия.

Инвестиции на поддержание производственного потенциала (приобретение оборудования, техники, строительство, прочее) в 2020 году составили 24,1 млн. грн. В программы по охране окружающей среды было инвестировано 0,8 млн. грн.

В 2020 году ПФК расширил программу по обучению и переподготовке персонала, а также обновил проекты, направленные на внеклассное обучение старшеклассников и повышение компьютерной грамотности. Увеличилось количество работников, прошедших обучение и переподготовку. Всего в 2020 г. в учебно-курсовом комбинате 141 чел. получили новую профессию, 210 чел. повысили квалификацию и прошли переподготовку. 3 человека обучаются в вузе на дневной форме и 10 человек — на заочной (в 2019 г.: 1 и 4 чел., соответственно).

Затраты на обучение персонала ПФК в 2020 году составили 494,2 тыс. грн. (149,0% к прошлому году), в том числе, на обучение в высших учебных заведениях — 178,8 тыс. грн. и на переподготовку кадров — 315,4 тыс. грн. На 1е полугодие 2021 г. на обучение персонала запланировано 346,6 тыс. грн., на год — 685,2 тыс. грн.

Кроме того, в сфере образования реализуется стипендиальная программа, которая, совместно с Зальцбургским международным фестивалем, была создана в 2016 году для талантливых молодых людей, проживающих в Кировоградской области. Обновленная и расширенная программа @creative.fellowship talent showcase направлена на то, чтобы, благодаря межкультурному обмену, помочь юношам и девушкам овладеть навыками, которые в дальнейшем дадут им преимущество при поиске работы или развитии собственного бизнеса.

Осенью 2020 г. ПФК запустил интерактивный проект "ПИЧ", цель которого — в доступной и увлекательной форме познакомить подростков с возможностями, которые открывает горнодобывающая промышленность, а в идеале — повысить количество желающих, которые в будущем выберут технические или профильные дисциплины.

Общие затраты на содержание социальной сферы пгт Побугское в 2020 году составили 4,6 млн. грн. (102,9% к прошлому году). На оказание спонсорской помощи, культурно-массовую работу и оздоровление работников ПФК потратил 5,4 млн. грн. (83,4% к прошлому году); план на 1е полугодие 2021 г. — 3,9 млн. грн., на год — 7,6 млн. грн.

В 2020 г. ПФК прошел сертификационный аудит на соответствие трем стандартам: ISO 9001:2015 (внедрение и применение системы менеджмента качества), ISO 45001:2018 (система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда) и ISO 14001:2015 (система экологического управления). Аудит проводился сотрудниками компании DEKRA Certification GmbH с 05.10.2020 по 07.10.2020 г.

ISO 45001:2018 — достаточно новая система сертификации, которая предусматривает предотвращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также обеспечивает наличие безопасных и здоровых рабочих мест.