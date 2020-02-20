"Покровский" вопрос о будущем украинской металлургии

Но есть и те факторы, где мяч всецело на половине поля украинского государства. В частности, шахтоуправление "Покровское", являющееся ключевым предприятием по обеспечению коксующимся углем, необходимым для выплавки чугуна, находится в подвешенном состоянии из-за затянувшейся процедуры согласования смены собственника. Это ставит перед государством вопрос: продолжит ли Украина оставаться нетто-импортером коксующегося угля, и как следствие окончательно сойдет с мировой арены крупных производителей металлургической продукции?

Неприятная история о потерях

1991 год. Советский Союз приказал долго жить. Независимая Украина получает в наследство мощный горно-металлургический комплекс (ГМК), который по своим масштабам составлял более 35% бывшего общесоюзного ГМК. Т.е. собственную сырьевую базу (уголь и железная руда практически лежат под ногами), большое количество производственных мощностей (несколько сотен различных предприятий), высококвалифицированный персонал.

Затем начались "трудности роста" 1992-1996 годов, когда вся украинская экономика училась жить в новых условиях свободного рынка. Вместо привычных, существовавших десятилетиями на 1/6 части суши экономических связей между производителями и потребителями, — жесткая конкуренция. Далее последовали два глобальных экономических кризиса 1998 и 2008-2009 годов. Но каждый раз украинский ГМК, понеся те или иные потери, восстанавливался.

После спада наступал неизбежный рост, и в лучшие годы экспорт черных металлов и изделий из них давал 30-40% всех валютных поступлений в нашу страну. Но не только это делало ГМК крупнейшей и важнейшей отраслью отечественной экономики. Как свидетельствует мировая практика, 1 рабочее место в металлургии обеспечивает работой 4-7 человек в смежных отраслях. Применительно к Украине, речь идет, примерно, о 10-11% всех наемных работников. Учитывая, что основные активы нашего ГМК располагаются в небольших поселках или городах, отрасль в прямом смысле слова дает жизнь целым регионам страны. Оттого вовсе не случайно долгие годы металлургию называли "наше все" и сравнивали с локомотивом, который тянет вперед за собой всю украинскую экономику.

Но времена меняются. Последние годы "локомотивом" у нас стал аграрный сектор. Впрочем, и 2-е место по обеспечению страны валютой — очень неплохой результат для ГМК. Особенно если учесть, сколько всего выпало на его долю.

Во-первых — война и оккупация части Донецкой и Луганской областей. На тех территориях осталось немало объектов ГМК (шахты и заводы). Во-вторых — снижение цен на мировом рынке. Экспортная ориентация (более 80% произведенной продукции) отечественной металлургии сделала ее практически полностью зависимой от конъюнктуры внешнего рынка. А тут еще Президент США Трамп затеял торговые войны чуть ли не со всеми. Но главным образом — с Китаем, который стабильно потребляет 50-60% мирового объема черных металлов и изделий из них. Торговые войны ударили по мировой экономике, она, в свою очередь, ударила по металлургии, и к концу 2019 года мировые цены на сталь упали до самого низкого за последние 3 года уровня. В-третьих — против продукции украинского ГМК регулярно вводят заградительные пошлины. Те же США, Еврокомиссия, Таможенный союз совместно и Россия отдельно и дополнительно. Как видим, ситуация сложилась совсем не праздничная.

Есть и еще один отрицательный фактор, непосредственно влияющий на негативную ситуацию в отрасли, о котором в нашей стране предпочитают не говорить. Имеется ввиду состояние оборудования. На большинстве предприятий ГМК его физический и моральный износ достигает 50-70%. Оттого имеем низкую производительность труда в сочетании с большой материало- и энергоемкостью производства.

И снова о перспективах

Было бы большой ошибкой говорить о бесперспективности ГМК Украины. Однозначно, есть направления, в которых индустрию можно спасти. Шахтоуправление "Покровское" (до сентября 2010 года носило название шахта "Красноармейская-Западная №1"), находящееся в пгт Удачное, что в 15 км от города Покровск (бывший Красноармейск) Донецкой области. В декабре нынешнего года это предприятие отметит свое 30-летие. Понятно, что за три десятилетия можно "довести до ручки" любое предприятие, особенно, если нещадно его эксплуатировать, "выжимая" все, что можно и нельзя. Но тут шахте "Красноармейская-Западная №1" можно сказать повезло: реализация программ поддержания и обновления шахтного фонда, внедрения передовой техники и технологии была начата в 1997-1999 годах. В 2000 году, совместно с Институтом экономики промышленности НАН Украины, даже была разработана комплексная инвестиционная программа развития предприятия.

В марте 2009 года вступила в эксплуатацию углеобогатительная фабрика "Свято-Варваринская", построенная за 2 года. "Покровское" и "Свято-Варваринская" работают в едином производственном комплексе: уголь на переработку доставляется из шахты уникальным канатно-ленточным конвейером длиной более 5 км. Однако, в 2014-2018 годах из-за российской интервенции на Донбасс владельцам "Покровского" было не до инвестиций. Нельзя сказать, что предприятие работало на износ, но вложений в развитие почти не было и ситуация балансировала на грани того, чтобы свалиться в кризис.

После того, как во второй половине 2018 года 24,9% акций "Покровского" приобрел "Метинвест", появились инвестиции. 700 млн грн было выделено в 2019 году на закупку нового оборудования, в том числе появился новый проходческий комбайн отечественного производства, аналогов которому нет в Украине, и несколько новых импортных очистных комбайнов. Был увеличен штат на 300 специалистов, а средняя зарплата выросла на четверть. Эти изменения отозвались в финансовой отчетности: вместо чистого убытка в 998 млн грн, полученного "Покровским" в 2018 году, — чистая прибыль в 925 млн грн по итогам 2019 года. Выросли также на 25% отчисления в бюджет всего около 1,8 млрд грн.

В "Метинвеста" заявляют, что готовы вложить еще свыше 160 млн долларов (около 4 млрд грн) в разработку нового угольного блока №11. По сути, анонсируется создание новой шахты с прогнозными запасами угля в 34 млн т, что позволит уже в скором времени восстановить его добычу на максимальном докризисном уровне в 8,3 млн т.

Важно отметить, что речь идет о коксующемся угле — из него получают кокс, без которого невозможно выплавить чугун в доменной печи. А с этим у нас немалые проблемы, так как после начала войны Украина потеряла контроль практически над тремя четвертями шахт на Донбассе. Значительная часть из них добывала как раз коксующийся уголь. Теперь украинские металлургические предприятия вынуждены закупать его за рубежом, что приводит к дополнительным расходам и, вдобавок, наращивает отрицательное сальдо торгового баланса нашей страны. Вместо этого появляется возможность обеспечивать себя сырьем внутренней добычи и, соответственно, наращивать промышленное производство. Объемы которого, между прочим, по итогам минувшего года снизились на 1,8%, а в металлургии — на 3,6%.

Что такое шахтоуправление "Покровское"? Это градообразующее предприятие, называемое "город в городе", от его стабильной работы зависит не только судьба горняков, на нем свыше 8 тысяч человек (с членами их семей — почти 30 тысяч), но и, в немалой степени, судьба всей громады. Это поставщик производителя высококачественного и дефицитного на данный момент в нашей стране сырья — коксующихся углей. Объект одной из ключевых отраслей национальной промышленности (ГМК), которому нужны серьезные инвестиции для дальнейшего динамичного развития. Это, с одной стороны. Сегодня "Метинвест" готов вкладывать большие средства, что в последние 6 лет редкий случай, особенно в регионе столь близком к линии соприкосновения. Дело остается, казалось бы, за малым — разрешение Антимонопольного комитета на получение "Метинвестом" контроля над "Покровским". Такое решение, очевидно, будет в интересах украинской экономики, и послужит развитию региона. Когда речь заходит о перспективах любой отрасли допускается много обобщений. Так Украина остается вечно перспективной, ресурсно богатой. На деле же, для перспективной цифры необходимы конкретные последовательные решения, которые сегодня, когда ставится задача качественного ускорения экономики, назрели как никогда.